منظمة تدعو مالك فيسبوك لإلغاء خطط إطلاق إنستغرام للأطفال

دعت جماعة حقوقية، اليوم الخميس، مارك زوكربيرج الرئيس التنفذي لشركة فيسبوك إلى عدم ابتكار نسخة من تطبيق نشر الصور، إنستغرام، للأطفال أقل من 13 عاما، وقالت إن ذلك قد يعرضهم ”لخطر داهم“.

يأتي الخطاب الذي أرسلته جماعة ”حملة طفولة بدون إعلانات“ بينما تواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم انتقادات لتضخيم المعلومات المضللة في مختلف منصاتها في أنحاء العالم، وتعريض الأطفال في الوقت نفسه لمواد غير ملائمة.

وقالت الجماعة: إن إنستغرام يستغل خوف صغار السن من فقد التواصل عبر دفعهم إلى تفقد هواتفهم باستمرار والسعي لنيل الاستحسان ونشر الصور، وأضافت أن تركيز المنصة المستمر على المظهر والإحساس بالذات سيشكل تحديا لخصوصية المراهقين وسلامتهم.

وحملة طفولة بدون إعلانات منظمة لا تهدف للربح، وتؤمن بأن التسويق الذي يستهدف الأطفال فضلا عن الوقت الضخم المهدر أمام شاشات الهواتف الذي يحث عليه هذا النوع من التسويق يضر بالتطور الصحي للأطفال.

وتسعى الجماعة لإنهاء التسويق الموجه للأطفال.