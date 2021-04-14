إنستغرام تختبر ميزة جديدة تتعلق بالإعجابات

بدأت ”انستغرام“ باستكشاف خيار جديد يمكن المستخدمين من تحديد ما يناسبهم إما اختيار مشاهدة الإعجابات عبر مشاركات الآخرين أو إخفاء الإعجابات.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من إيقاف تشغيل الإعجابات عبر مشاركاتهم الخاصة، إذا اختاروا ذلك.

وأكدت شركة ”فيسبوك“ أيضًا أنها بدأت في اختبار تجربة مماثلة عبر شبكتها الاجتماعية الخاصة.

وتقول ”إنستغرام“ إن ”الاختبارات التي تنطوي على الإعجابات تم تقليل أولوياتها بعد ظهور فيروس كورونا، حيث ركزت الشركة على الجهود الأخرى اللازمة لدعم مجتمعها“.

وكانت فكرة إخفاء الإعجابات في الأصل تدور حول تقليل القلق والإحراج الذي يحيط بنشر المحتوى عبر الشبكة الاجتماعية.

ويعني هذا أن الأشخاص قد يحبطون إذا كانت منشوراتهم لا تحصل على ما يكفي من الإعجابات ليتم اعتبارها شائعة.

وكانت هذه المشكلة صعبة بشكل خاص على المستخدمين الأصغر سنًا، الذين يهتمون كثيرًا بما يعتقده أقرانهم، لدرجة أنهم يحذفون المشاركات التي لم تحصل على إعجابات كافية.

وقال متحدث باسم شركة ”فيسبوك“ إننا ”نختبر هذا عبر إنستغرام في البداية، لكننا نستكشف أيضًا تجربة مماثلة لشبكة فيسبوك، ونتعلم من هذا الاختبار الصغير الجديد وسيكون لدينا المزيد لمشاركته قريبًا“.