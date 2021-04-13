"تويتر" تختار غانا مقرا رئيسيا لها في أفريقيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”تويتر“، يوم الاثنين، استحداث فريق من 11 موظفا في غانا بهدف جعل هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا مقرا رئيسا لها في القارة السمراء.

وقالت الشركة في بيان: ”اليوم، وتماشيا مع استراتيجيتنا للنمو، نحن سعداء بالإعلان لكم عن تشكيلنا فريقا في غانا“.

وأضافت: ”علينا الانغماس أكثر في المجتمعات الغنية والدينامية التي تحرك النقاشات اليومية في كل أنحاء القارة الأفريقية“.

وكتب الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو عبر ”تويتر“ أن ”اختيار غانا مقرا رئيسيا لعمليات تويتر في أفريقيا نبأ ممتاز“، مشيدا بـ ”بدء تعاون جميل“.

وأوضحت ”تويتر“ أن فريقها الجديد سيبدأ العمل عن بُعد، مع استكشاف ”إمكانية فتح مكتب في غانا في المستقبل“.

وأرجعت الشبكة الأمريكية خيارها إلى الإمكانات المتاحة في غانا على صعيد حرية التعبير والنفاذ إلى الإنترنت، إضافة إلى اختيار عاصمتها أكرا أخيرا لاستضافة الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقبل ”تويتر“، فتحت ”فيسبوك“ مكاتب كثيرة لها في أفريقيا، خصوصا في نيجيريا، أكثر بلدان القارة تعدادا بالسكان، وهي أيضا في غرب أفريقيا.