موظفة سابقة في "فيسبوك" تكشف ألاعيب الحكومات وتواطؤ الموقع الشهير في خداع الجمهور

كشف تحقيق نشرته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، اليوم الإثنين، عن مدى تلاعب الدول بمنصة فيسبوك عبر خداع الجمهور أو مضايقة المعارضين على الرغم من تحذيرهم بالأدلة على ارتكاب مخالفات في هذا الصدد.

وحصلت الصحيفة على وثائق داخلية تُظهر كيف يتعامل موقع فيبسوك مع سلوكيات التلاعب السياسي في أكثر من 30 حالة عبر 25 دولة، وهو سلوك اكتشفه موظفو الشركة.

وأظهر التحقيق أن شركة فيسبوك تصرفت بسرعة لمعالجة التلاعب السياسي الذي يؤثر على دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا، بينما كانت تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق في حالات في أفغانستان والعراق ومنغوليا والمكسيك ومعظم دول أمريكا اللاتينية.

وفي تصريحات خاصة لـ“الغارديان“، قالت صوفي تشانغ، عالمة البيانات السابقة في فيسبوك التي عملت في منظمة ”النزاهة“ لمكافحة السلوك الزائف في الشركة: ”هناك الكثير من الضرر الذي يحدث على فيسبوك ولا يتم الرد عليه، لأنه لا يعتبر خطرًا كافيًا للعلاقات العامة على الشركة“.

وتابعت: ”فيسبوك لا يتحمل التكلفة بل يتحملها العالم الأوسع ككل“.

وقالت الصحيفة: إن ”فيسبوك يصنع تفاعلاً مزيفًا من الإعجابات والتعليقات والمشاركات وردود الفعل، باستخدام حسابات غير موثوقة أو مخترقة، علاوة على أن ذلك يمكنه تشكيل التصور العام لشعبية زعيم سياسي ما، حيث تؤثر المشاركة الزائفة على خوارزمية الأخبار المهمة على الموقع“.

وعلقت الصحيفة على التلاعب الناجح بالخوارزميات، بالقول إنه ”يُحدث فرقًا بين ما وصفته بامكانية الوصول إلى جمهور من الملايين، أو أن يكون الأمر مجرد صراخ في مهب الريح“.

وأكدت الصحيفة أن أكثر الأمثلة على التفاعل الزائف حدثت على صفحة خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس، حيث تلقت صفحته في أغسطس 2018 حوالي 90% من جميع عمليات المشاركة المزيفة التي تعرف باسم ”المشاركة المدنية“ في الدولة الصغيرة.

وأكدت تشانغ أنها كشفت عن أدلة بأن موظفين تابعين لهيرنانديز شاركوا بشكل مباشر في حملة لتعزيز المحتوى على صفحته بمئات الآلاف من الإعجابات الوهمية.

وقالت تشانغ إن هذه الطريقة التي يستخدمها مديرو الصفحات في تحقيق عمليات مشاركة وهمية، تسمى بـ“إساءة استغلال الصفحة“، التي أصبحت ممكنة بفضل ثغرة في سياسات فيسبوك، حيث تطلب منصة فيسبوك أن تكون حسابات المستخدمين أصلية وتمنع المستخدمين من الحصول على أكثر من حساب واحد، ولكن تلك القواعد ليس لها نظير بالنسبة لقواعد إدارة الصفحات.

وأضافت أن ”الأمر نفسه حدث في دولة أذربيجان بحسب تقرير الصحيفة، مشيرة إلى أنه ”يبدو أن الحزب الحاكم في أذربيجان يستخدم تلك الثغرة حاليًا لنشر ملايين التعليقات المضايقة على صفحات فيسبوك لوسائل إخبارية مستقلة وسياسيين معارضين في أذربيجان“.

وكانت شركة فيسبوك قد طردت تشانغ في سبتمبر 2020، حيث نشرت في اليوم الأخير لها في الشركة، مذكرة وداع مؤلفة من 7800 كلمة تصف فيها كيف أنها ”وجدت محاولات صارخة متعددة من قبل الحكومات لإساءة استخدام منصة فيسبوك على نطاق واسع لتضليل مواطنيها“، منتقدة فيها فشل الشركة في معالجة الانتهاكات.

وقالت ”الغارديان“، إن تشانغ عاودت الضغط بشهادتها ضد الشركة لإجبار فيسبوك على إعادة الحسابات في تأثيره على بقية العالم.

وقالت تشانغ لصحيفة ”الغارديان“: ”ليس لدى فيسبوك حافز قوي للتعامل مع هذا، باستثناء الخوف من أن شخصًا ما قد يسربه ويثير ضجة كبيرة، وهو ما أفعله حاليا“.

وردت ليز بورجوا، المتحدثة باسم فيسبوك على تشخيص تشانغ لجهود القضاء على الإساءات على المنصة، قائلة: ”نحن نلاحق الإساءات بقوة في جميع أنحاء العالم، ولدينا فرق متخصصة تركز على هذا العمل، ونتيجة لذلك، أزلنا أكثر من 100 شبكة تعتمد سلوكيات منسقة غير حقيقية، وكان نصفها تقريبًا عبارة عن شبكات محلية تعمل في بلدان حول العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ“.

وأضافت أن ”مكافحة السلوك غير الأصيل هو أولويتنا، ونحن نعالج أيضًا مشاكل الرسائل غير المرغوب فيها والمشاركة الزائفة، ونحقق في كل مشكلة قبل اتخاذ إجراء أو تقديم ادعاءات عامة بشأنها“.

وأكدت الصحيفة، أن فيسبوك لم يعترض على تأكيدات تشانغ التي ذكرتها حول الوقت الذي قضته في الشركة إبان عملها فيها.