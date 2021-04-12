"كلوب هاوس" يكشف حقيقة تسريب بيانات المستخدمين

كشفت إدارة تطبيق ”كلوب هاوس“ للتواصل الصوتي، حقيقة تسريب بينات مستخدميه، حيث أكد المدير التنفيذي بول دافيسون، أن التقرير الذي يدعي تسريب بيانات المستخدم الشخصية ”كاذب“.

يأتي ذلك الموقف من ”كلوب هاوس“ بعد أيام من نشر بيانات أكثر من مليار حساب فيسبوك ولينكدإن، بشكل جماعي، وطرحها للبيع عبر الإنترنت.

وكان موقع Cyber News قد نشر أن قاعدة بيانات SQL بها معرفات المستخدمين، والأسماء، وأسماء المستخدمين، ومعرفات تويتر، وإنستغرام، وعدد المتابعين، في منتدى للقراصنة عبر الإنترنت.

ورد ”كلوب هاوس“ عبر ”تويتر“ قائلًا، ”هذا مضلل وخطأ، ولم يتم اختراق كلوب هاوس، والبيانات المشار إليها هي المعلومات العامة للحساب ضمن تطبيقنا، التي يمكن لأي شخص الوصول إليها عبر التطبيق، أو واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا“.

وتثير هذه الردود بعض الأسئلة، حول موقف الخصوصية للشركة، الذي يسمح لأي شخص بجمع المعلومات العامة للحسابات على نطاق واسع.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر Cyber News أن البيانات الشخصية لما يصل إلى 500 مليون مستخدم لينكدإن، قد جرى جمعها ونشرها عبر الإنترنت. وقالت الشركة المملوكة لشركة مايكروسوفت، إنه لم يتم تضمين أي بيانات حساب عضو خاص من لينكدإن في التسريب.

وجاءت هذه الأخبار، بعد يومين -فقط- من اكتشاف أن البيانات الشخصية لنحو 533 مليون مستخدم فيسبوك، قد جرى تسريبها عبر الإنترنت مجانًا.