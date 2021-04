فيسبوك وإنستغرام يعودان للعمل بعد عطل مفاجئ

اشتكى عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، من تعطل الموقعين في وقت متأخر من ليل الخميس، قبل أن يعود للعمل مجددا.

وعبر وسم #facebookdown في تويتر، أكد ناشطون أن العديد من الأشخاص في دول مختلفة واجهوا مشاكل أثناء استخدامهم موقع فيسبوك.

Me, logging onto Twitter for the second time this year because Facebook went down. #facebookdown pic.twitter.com/fg322ljYS6

— Stephanie Barnes (@StephBarnesSB) April 8, 2021