فيسبوك وإنستغرام يعودان للعمل بعد عطل مفاجئ

اشتكى عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، من تعطل الموقعين في وقت متأخر من ليل الخميس، قبل أن يعود للعمل مجددا.
وعبر وسم #facebookdown في تويتر، أكد ناشطون أن العديد من الأشخاص في دول مختلفة واجهوا مشاكل أثناء استخدامهم موقع فيسبوك.
مشكل عالمي يصيب خوادم الفيسبوك و توقف تطبيقلت : فايسبوك ، ماسنجر ، انستغرام و فايسبوك لايت عن العمل #فايسبوك#Facebook #facebookdown
— ᎽᎯ ᏚᏚᎥᏁᎬ (@YassineAccount) April 8, 2021
#facebookdown الفيس بوك متوقف تماما
— فؤاد الجزائري (@fouadgeek) April 8, 2021
Me, logging onto Twitter for the second time this year because Facebook went down. #facebookdown pic.twitter.com/fg322ljYS6
— Stephanie Barnes (@StephBarnesSB) April 8, 2021
وبعد التعطل الذي استمر دقائق معدودة، أكد الناشطون أن فيسبوك وإنستغرام عادا للعمل بصورة طبيعية.
جميع التطبيقات تعود للعمل بصورة طبيعية 😃#facebookdown #instagramdown
— Mo_Salama_official (@Mo_Salama_Offic) April 8, 2021