علوم وتقنية

فيسبوك وإنستغرام يعودان للعمل بعد عطل مفاجئ
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 22:01 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2021 23:25 GMT

فيسبوك وإنستغرام يعودان للعمل بعد عطل مفاجئ

اشتكى عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، من تعطل الموقعين في وقت متأخر من ليل الخميس، قبل أن يعود للعمل مجددا. وعبر وسم #facebookdown في تويتر، أكد ناشطون أن

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المصدر: فريق التحرير

اشتكى عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، من تعطل الموقعين في وقت متأخر من ليل الخميس، قبل أن يعود للعمل مجددا.

وعبر وسم #facebookdown في تويتر، أكد ناشطون أن العديد من الأشخاص في دول مختلفة واجهوا مشاكل أثناء استخدامهم موقع فيسبوك.

وبعد التعطل الذي استمر دقائق معدودة، أكد الناشطون أن فيسبوك وإنستغرام عادا للعمل بصورة طبيعية.

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