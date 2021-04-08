فيسبوك وإنستغرام يعودان للعمل بعد عطل مفاجئ

اشتكى عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، من تعطل الموقعين في وقت متأخر من ليل الخميس، قبل أن يعود للعمل مجددا.

وعبر وسم #facebookdown في تويتر، أكد ناشطون أن العديد من الأشخاص في دول مختلفة واجهوا مشاكل أثناء استخدامهم موقع فيسبوك.

مشكل عالمي يصيب خوادم الفيسبوك و توقف تطبيقلت : فايسبوك ، ماسنجر ، انستغرام و فايسبوك لايت عن العمل #فايسبوك#Facebook #facebookdown — ᎽᎯ ᏚᏚᎥᏁᎬ (@YassineAccount) April 8, 2021

#facebookdown الفيس بوك متوقف تماما — فؤاد الجزائري (@fouadgeek) April 8, 2021

Me, logging onto Twitter for the second time this year because Facebook went down. #facebookdown pic.twitter.com/fg322ljYS6 — Stephanie Barnes (@StephBarnesSB) April 8, 2021

وبعد التعطل الذي استمر دقائق معدودة، أكد الناشطون أن فيسبوك وإنستغرام عادا للعمل بصورة طبيعية.