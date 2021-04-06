ميزة جديدة مرتقبة من "واتساب" لنقل الرسائل من آيفون إلى أندرويد

حتى الآن لا يمكن نقل محادثات ”واتساب“ من جهاز ”آيفون“ إلى ”أندرويد“ أو العكس، ولكن يبدو أن شركة ”واتساب“ تستعد لإطلاق ميزة جديدة من شأنها تمكين المستخدمين من فعل ذلك.

وحول ادعاء بعض التطبيقات إمكانية نقل محادثات ”واتساب“ من ”آيفون“ إلى جهاز ”أندرويد“، تقول الشركة إن هذه الخطوة تنتهك شروط الخدمة.

ووفقا لموقع ”جي إس مارينا“، سيتضمن تحديث واتساب الجديد لنظامي ”iOS“ و“أندرويد“ الخاصية التي طال انتظارها، والتي ستتيح للمستخدمين نقل المحادثات بين الهواتف التي تعمل بنظام ”iOS“ والأخرى التي تعمل بنظام ”أندرويد“، والعكس، ليتمكن المستخدمون من تبديل أجهزتهم دون خسارة محادثاتهم.

وأشار ”واتساب“ إلى أن المشكلة الرئيسة في تطوير هذه الميزة كانت في اختلاف تنسيق البيانات، حيث تخزن أنظمة ”أندرويد“ النسخة الاحتياطية من بياناتها على ”Google Drive“، في حين يخزن نظام ”iOS“ النسخة الاحتياطية على ”iCloud“ .

إلا أن الشركة لم تحدد موعد إطلاق الخاصية للمستخدمين العاديين، على الرغم من أن بعض المستخدمين في مجموعة الاختبار قد شاهدوا الميزة في آخر تحديث.