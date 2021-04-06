"تيك توك" يضيف ميزة جديدة لدعم المستخدمين بتجربة سلسة

يتخذ تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ”تيك توك“ خطوة كبيرة نحو جعل المنصة أكثر سهولة، بهدف دعم المستخدمين بتجربة سلسة من خلال إضافة التسميات والترجمة التوضيحية التلقائية.

ويمكن لمستخدمي تطبيق ”تيك توك“ من منشئي المحتوى والمبدعين الآن الحصول على ميزة الترجمة التوضيحية التي تظهر بشكل تلقائي في التطبيق، لتدعم المستخدمين في متابعة المحتوى بتجربة سلسة في التطبيق.

وفي السابق، كان على مستخدمي ”تيك توك“ الذين أرادوا تسهيل الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم كتابة التسميات التوضيحية يدويًا التي قد تستغرق وقتًا طويلاً.

ولكن باستخدام التسميات والترجمة التوضيحية التلقائية، سيتمكن صانعو الفيديو من إضافة التسميات والترجمة التوضيحية تلقائيًا.

وستتاح للمستخدمين أيضا إضافة التعديلات وتحرير الترجمة، كما سيقدم التطبيق للمستخدمين ميزة تعطيل الترجمة التلقائية.

جدير بالذكر، أن مطوري التطبيق أكدوا أن إضافة التسميات التوضيحية التلقائية ليست مجرد أحدث ميزة لإمكانية الوصول أضافها التطبيق في الأشهر الأخيرة، ولكنها ستدعم المستخدمين من ضعاف السمع أو الصم في الحصول على تجربة أفضل في تطبيق تيك توك.

وستتوفر التسميات التوضيحية التلقائية باللغتين الإنجليزية واليابانية للبدء، مع توقع المزيد من اللغات ”في الأشهر المقبلة“.