ياهو تغلق منصة "أنسرز" للأبد اعتبارا من الـ 4 من مايو

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية ياهو، عن غلق منصة ”ياهو أنسرز“ (Yahoo Answers) إلى الأبد اعتبارا من الـ 4 من أيار/ مايو المقبل.

وتُعد منصة ”ياهو أنسرز“ إحدى منصات الأسئلة والأجوبة الأطول والأكثر شهرة في تاريخ الإنترنت. وكانت تعمل على الإجابة عن التساؤلات الفريدة والمختلفة للمستخدمين التي قد لا تجد الإجابة عليها عبر شبكة الإنترنت.

وتحاكي منصة (Yahoo Answers) بشكل كبير الخدمة التي تقدمها شركة ياهو على الموقع الرسمي منذ فترة طويلة، في الإجابة عن تساؤلات المستخدمين، إلا أن تطبيق Yahoo Answers يأتي بتجربة أكثر سلاسة في البحث المستمر عن الرد الأنسب لتساؤلات المستخدمين.

وذكرت شركة ياهو أن المنصة ستتوقف عن عملها اعتبارا من الـ 4 من مايو المقبل، حيث يتم توجيه المستخدمين إلى منصة ياهو الرئيسة.

وأعلنت شركة ياهو، في بيان لها، أن خدمة الأسئلة الشائعة لن تكون متوافرة بعد الآن، واعتبارا من الـ 20 من نيسان/ أبريل، لن تقبل المنصة الطلبات الجديدة.

وتابعت: ”سيكون أمام المستخدمين أيضا حتى الـ 30 من حزيران/ يونيو لطلب بياناتهم وإلا فلن يكون الوصول إليها متاحا بعد ذلك“.

ويتضمن ذلك كل المحتوى الذي ينشئه المستخدم بما في ذلك قائمة الأسئلة وقائمة الإجابات وأي صور.

وفي رسالة تم إرسالها إلى أعضاء ياهو أنسرز النشطين، كشفت شركة ياهو عن المزيد من التفاصيل حول سبب إغلاق ياهو للمنصة، بما في ذلك أنها أصبحت أقل شعبية على مر السنين، ويعزى ذلك لتغير احتياجات الأعضاء“.

لذا قررت الشركة غلق المنصة، والتركيز على المنتجات التي تخدم أعضاءها بشكل أفضل، ولتقديم محتوى موثوق به.