بعد 12 عاما.. إيران ترفع الحظر عن "يوتيوب" لفئات محددة

أعلن نائب وزير الاتصالات الإيراني، سجاد بنايي، يوم الإثنين، أن اللجنة الخاصة بمراقبة المواقع الإلكترونية قررت رفع الحجب عن بعض المواقع الإلكترونية بما في ذلك ”يوتيوب“ الذي تم حجبه من قبل السلطات في عام 2009 عقب موجة احتجاجات عارمة قادتها المعارضة الإصلاحية.

وقال سجاد بنايي في حديث للصحافة الإيرانية، إن ”فريق العمل للبت في تعيين المحتوى الجنائي في لجنة حجب المواقع الإلكترونية، قرر إزالة الحظر عن بعض المواقع بما في ذلك يوتيوب“، مضيفا أنه ”سوف تتمكن مجموعات معينة داخل إيران مثل الصحفيين والأساتذة والطلاب الجامعيين بالوصول إلى (يوتيوب)“.

وأشار المسوؤل الإيراني إلى أن ”الأمر أصبح الآن من مسؤولية المدعي العام في إيران“.

ومنذ عام 2009 يستخدم الإيرانيون برامج تجاوز الحجب المعروفة بـ“VPN“ للوصول إلى محتويات المواقع المحجوبة في البلاد بما فيها يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها.

وذكر آرش كريم بيجي مدير شركة ”شاتل“ إحدى الشركات المهمة لخدمة الإنترنت في إيران، في تغريدة له عبر ”تويتر“، أن ”العديد من المواقع، بما في ذلك موقع ”يوتيوب“ سيتم رفع الحجب عنه قريبا بالنسبة للصحفيين وأساتذة الجامعات والطلاب“.

وكان الجنرال غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع السلبي في إيران، قد قال مؤخرًا إن الشبكة الوطنية (الإنترنت الداخلي) لا يعني قطع الوصول إلى ”الإنترنت الدولي“.

وتفرض السلطات الإيرانية رقابة شديدة على شبكة الإنترنت في ظل تزايد المستخدمين لهذه الشبكة في البلاد، وفق تقارير رسمية.