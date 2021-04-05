روسيا تمدد عقوبة إبطاء سرعة تويتر رغم إقرارها بأنه سرّع وتيرة حذف المحتوى المحظور

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إنها قررت تمديد عقوبة إبطاء سرعة موقع تويتر حتى الـ15 من مايو/ أيار المقبل رغم إقرارها بأن شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية سرّعت وتيرة حذف المحتوى المحظور.

وأعاقت روسيا منذ مارس/ آذار سرعة تويتر لعدم إزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وهددت بحجبه بالكامل.

ويستغرق تحميل الصور ومقاطع الفيديو وقتا أطول لبعض المستخدمين.

وقالت هيئة الرقابة على الاتصالات روسكومنادزور في بيان: ”إن تويتر أجرى محادثات مع السلطات الروسية في الأول من أبريل/ نيسان، وهو ما أسفر عن اتفاق لمنحه مزيدا من الوقت مع الإقرار بأن حذف المحتوى المحظور صار يتم بشكل أسرع“.

وأضافت: ”تويتر يزيل المحتوى غير القانوني في غضون 81 ساعة في المتوسط من تلقي الطلب، لكن ذلك لا يزال أطول بكثير من الساعات الأربع والعشرين التي يتطلبها القانون“.

من ناحيته، أكد تويتر إجراء محادثات مع روسيا، وقال في بيان: ”لقد كانت مناقشة مُثمرة حول كيفية عملنا معا لضمان التعامل مع التقارير الخاصة بمثل هذا المحتوى غير القانوني على وجه السرعة“.

واتهمت السلطات الروسية تويتر ومواقع أخرى هذا العام بعدم حذف منشورات، قالت موسكو إنها حثت الأطفال بشكل غير قانوني على المشاركة في احتجاجات مناهضة للكرملين.