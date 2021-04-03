غوغل تمنع الإيرانيين من خدماتها

قالت مواقع إخبارية إيرانية، مساء السبت، إن شركة غوغل الأمريكية العملاقة، منعت الإيرانيين من الوصول إلى بعض خدماتها حتى مع استخدام برامج تجاوز الحجب المعروفة بـ“VPN“.

وذكر موقع ”أخبار العاجلة“ الإيراني في تقرير له، إن ”شركة غوغل أجرت تغييرات جديدة على خدماتها وقامت بالتعرف على البرامج التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الحجب ومنعتهم من الوصول إلى خدماتهم منها متجر Google Play“.

وأوضح الموقع إنه ”هناك العديد من الخدمات الخاصة بشركة غوغل التي لم تكن متاحة في السابق للمستخدمين الإيرانيين بسبب العقوبات الأمريكية، وكان يمكن الوصول إليها عبر برامج VPN، أصبحت الآن غير متاحة بعد إجراء تغييرات جديدة على خدمات غوغل، والتعرف على برامج تجاوز الحجب المستخدمة من قبل الإيرانيين“.

وفي مطلع مارس/آذار لعام 2019، قامت شركة آبل الأمريكية بحذف جميع التطبيقات الإيرانية من على متجرها الإلكتروني ”آب ستور“ بسبب العقوبات، ما أدى إلى عدم تمكن الإيرانيين مستخدمي هواتف آيفون من استخدام عدة تطبيقات في أنشطتهم اليومية، مثل التطبيقات الخاصة بالقضايا المصرفية.