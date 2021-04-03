متسلل إلكتروني يعرض بيانات 500 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" مقابل مبلغ زهيد

قال متسلل إلكتروني، اليوم السبت، إنه ورفاقه يعرضون معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة ”فيسبوك“، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبًا.

وقال ألون جال، المؤسس المشارك لشركة ”هدسون روك“ الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت، إن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بـ“فيسبوك“، والمنتشرة في دوائر المتسللين منذُ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية ”مازربورد“ الإلكترونية.

ولم يتسنَ بعد التحقق من المعلومات التي تعرض مقابل ما قيمته بضع ”يوروهات“ من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة، لكن ”جال“ قال، اليوم السبت، إنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم.

وقال صحفيون إنهم تمكنوا أيضًا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

وقالت شركة ”فيسبوك“، في بيان، إن البيانات ”قديمة للغاية“ وتتعلق بمشكلة عولجت في شهر أغسطس/آب من عام 2019.

وقال ”جال“ إنه ينبغي لمستخدمي ”فيسبوك“ الانتباه خلال الأشهر المقبلة من ”هجمات الهندسة الاجتماعية“، التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.