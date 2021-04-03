"إنستغرام" يحذر من رسائل احتيال لسرقة الحسابات

كشف موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ عن حيلة جديدة يستخدمها مخترقو الحسابات عبر خاصية الرسائل على الموقع عن طريق تزوير ”انتهاك حقوق الطبع والنشر“، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الرسالة تبدو كأنها من مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر التابع لموقع ”إنستغرام“، فإن الموقع نفسه أكد أنه لن يقوم مطلقًا بمراسلة المستخدمين بشأن انتهاكات حقوق النشر، ونصح بعدم النقر أو الرد على أي روابط موجودة في الرسائل.

وحذر الموقع، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط، عبر تغريدة على ”تويتر“ من رسالة تقول:“تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع والنشر في منشور على حسابك، إذا كنت تعتقد أن الإبلاغ عن الانتهاك كان بالخطأ، يجب عليك تقديم ملاحظات، وخلاف ذلك، سيتم إغلاق حسابك في غضون 24 ساعة“.

ثم طالبت الرسالة المستخدمين بالنقر على رابط لـ“تقديم ملاحظات“ يطلب اسم المستخدم، وكلمة السر التي يستغلها المخترقون في سرقة الحساب.