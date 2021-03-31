"فيسبوك" يحذف تسجيلا مصورا لمقابلة ترامب مع لارا زوجة ابنه‎

قالت متحدثة باسم شركة ”فيسبوك“، اليوم الأربعاء، إن موقع التواصل الاجتماعي أزال تسجيلا مصورا لمقابلة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي لا يزال محظورا من فيسبوك، من على صفحة لارا زوجة ابنه.

وانضمت لارا ترامب، المتزوجة من إريك ترامب، مؤخرا إلى شبكة ”فوكس نيوز“، وروجت لمقابلة مع ترامب من أجل برنامجها عبر الإنترنت (ذا رايت فيو) في منشورات عبر انستجرام، أمس الثلاثاء.

ونشرت بعد ذلك صورة لبريد إلكتروني من ”فيسبوك“ يقول إن الفيديو الذي نشرته ويتحدث فيه ترامب أُزيل؛ بسبب الحظر المفروض على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حسابات ترامب على فيسبوك وانستجرام قد عُلقت لأجل غير مسمى؛ بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير /كانون الثاني في مبنى الكونغرس الأمريكي.

وأرسل فيسبوك ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

وجاء في البريد الإلكتروني: ”بناءً على الحظر الذي فرضناه على حسابات دونالد ترامب على فيسبوك وانستجرام، فإن أي محتوى إضافي بصوت دونالد ترامب سيُزال، وينتج عنه مزيد من القيود على الحسابات“.

ولم يرد جيسون ميلر، المتحدث باسم ترامب، بعد على طلب للتعليق على الإجراء.