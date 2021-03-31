لينكد إن تدخل على خط المنافسة وتستنسخ "كلوب هاوس"

أكدت الشبكة الاجتماعية الاحترافية LinkedIn أنها تعمل على ميزة الشبكات الصوتية الخاصة بها، حسبما أكدت الشركة لموقع TechCrunch التقني الشهير.

ويبدو الأمر كما لو أن كل شركة تقنية كبيرة تعمل على ميزة صوتية اجتماعية تشبه ”كلوب هاوس“، إذ يتم طرح ميزة Spaces على ”تويتر“ الآن، ويقال إن فيسبوك يبني واحدة، ويصنع سبوتيفاي واحدة، وحتى تطبيق سلاك دخل في اللعبة.

ولكن الآن، أصبحت فكرة المساحة الصوتية المشتركة التي بدأت في Clubhouse إلى حد كبير كناد حصري لأصحاب رؤوس الأموال والنخبة في مجال التكنولوجيا.

وقالت شبكة LinkedIn في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: ”نجري بعض الاختبارات المبكرة لإنشاء تجربة صوتية فريدة مرتبطة بهويتك المهنية“.

وأضافت: ”نحن نبحث في كيفية جلب الصوت إلى أجزاء أخرى من LinkedIn مثل الأحداث والمجموعات، لمنح أعضائنا المزيد من الطرق للاتصال بمجتمعهم“.

وقال موقع الشركة، إن الميزة ستبدأ في الاختبار التجريبي قريبا، ومثل Clubhouse و Twitter Spaces، فإنه يتميز بمسرح من المتحدثين في المقدمة والوسط وقائمة بالأشخاص في الجمهور أسفل الشاشة.

ويعمل لينكد إن -بالفعل- على جعل نفسه وجهة لمنشئي المحتوى باستخدام أدوات مثل وضع Creator الجديد الذي يشير إليك كمنشئ محتوى على LinkedIn في ملفك الشخصي، وتبدو ميزة تشبه كلوب هاوس في الواقع وكأنها مناسبة طبيعية.