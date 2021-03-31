مزايا مهمة ستفيدك عند الانضمام إلى تطبيق "كلوب هاوس"

من المعروف أن تطبيق (Clubhouse) متاح لمستخدمي نظام iOS فقط، ولا يزال الاشتراك فيه قائما على دعوة خاصة ممن سبق واشتركوا فيه.

وسيتاح التطبيق لمستخدمي نظام أندرويد بعد شهرين من الآن، إذ يعمل بجد لإطلاق إصدار أندرويد من التطبيق في مايو المقبل.

وهناك العديد من المزايا التي ستهم المستخدمين في حال توافرت الرغبة في الاشتراك والتفاعل عبر تطبيق ”كلوب هاوس“ تستعرضها شبكة ”إرم نيوز“ تاليا:

الانضمام دون دعوة

يحتم التطبيق عليك أنه لا يمكنك الانضمام إلا عندما تصلك دعوة خاصة من شخص سبق واشترك في التطبيق، ولكن الأعضاء يتلقون عددا محدودا من الدعوات بسبب محدودية الدعوات.

هناك حل بديل للانضمام إلى التطبيق، أولا- يجب أن تبحث عن شخص يكون عضوا بالفعل في التطبيق، ثم يخزن كلّ منكما رقم هاتف الآخر لديه. ثانيا- يجب تحميل التطبيق على ”آيفون“ والتسجيل فيه واختيار اسم المستخدم المناسب، سيتلقى الشخص الآخر إشعارا لمساعدتك في الانضمام، اطلب منه فقط النقر على خيار. ثالثا- بمجرد الاشتراك في التطبيق ستحصل على دعوتين يمكنك استخدامهما للسماح لأصدقائك بالانضمام إلى التطبيق.

ضبط حسابك في التطبيق

عند التسجيل في التطبيق ستمر بمراحل الاشتراك الشائعة الموجودة في معظم التطبيقات لإنشاء حسابك، وعليك ضبط حسابك بشكل احترافي لكسب المزيد من المتابعين.

احرص على إضافة نبذة عنك في قسم (Bio)، إذ إنها تسمح للآخرين بمعرفة من أنت وماذا تفعل، ففي الصفحة الرئيسة اضغط على صورة حسابك الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انتقل إلى خيار (Add a bio)، ثم اكتب نبذة عن اهتماماتك ونشاطك، ثم اضغط على خيار (تم) Done.

الانضمام إلى الأندية

يمكن لمستخدمي تطبيق كلوب هاوس -أيضا- إنشاء (أندية) Clubs أو متابعتها، ولكن تعتبر غرف الدردشة أحداثا مؤقتة في التطبيق، بينما الأندية دائمة، إذ ينضم إليها الأشخاص ويتم إخطارهم بكل غرفة دردشة بدأها النادي، لذلك يعد النادي مكانا مناسبا للحصول على المزيد من المتابعين بسرعة في التطبيق.

والنادي هو مساحة تسمح للمستخدمين باستضافة محادثات أكثر مع المجتمع الذي يختارونه، وإذا كان لديك ناد خاص بك في تطبيق كلوب هاوس، فأنت مطالب باستضافة لقاءات متكررة مع متابعيك للاحتفاظ بناديك، بحسب ”aitnews“.

إعادة تخصيص الاهتمام

عند إنشاء حسابك في تطبيق (Clubhouse) سيُطلب منك إعطاء التطبيق الإذن بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك حتى تتمكن من العثور تلقائيا على أصدقائك ومتابعتهم، وسيطلب منك -أيضا- تحديد اهتماماتك التي تقترح عليك غرفا للانضمام إليها.

ومع ذلك، إذا قمت بتحديد الخيارات على عجل أو تريد تغيير تفضيلاتك بمرو الوقت، يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات في أي وقت.

إخفاء الغرف التي لا تعجبك

سيظهر لك الكثير من الغرف التي تناقش موضوعات متعددة في صفحتك الرئيسة بناء على اهتماماتك التي أضفتها في التطبيق، ولكن إذا كانت هناك أي غرف لا تريد رؤيتها يمكنك إخفاءها من خلال التمرير يمينا على اسم الغرفة التي لا تريد رؤيتها في صفحتك الرئيسة، ثم الضغط على خيار ”إخفاء“ Hide.

حظر المزعجين في التطبيق

يمكن حظر أي شخص في تطبيق ”كلوب هاوس“ بالانتقال إلى حساب الشخص الذي تريد حظره، أو الضغط على علامة تبويب البحث الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى وكتابة اسمه، ثم الضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم الضغط على خيار ”حظر“ Block من القائمة المنسدلة.

بعد ذلك لن يتمكن أي شخص قمت بحظره في التطبيق من رؤية أي غرفة تقوم بإنشائها أو تكون فيها مشرفا أو متحدثا ولا يمكنه الانضمام إليها أيضا، ولكن إذا كان الشخص الذي حظرته يتحدث في غرفة انضممت إليها، ستظل قادرا على رؤية الغرفة وكذلك الانضمام للتحدث أو الاستماع فقط.

الإبلاغ عن إساءة الاستخدام

إذا قام أحد المستخدمين بمضايقتك أو شارك محتوى غير لائق، فيمكنك اختيار إرسال تقرير بالحادث إلى مسؤولي التطبيق، وسيتلقى المستخدم تحذيرا رسميا أو اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل: حذف حسابه بشكل نهائي اعتمادا على خطورة الموقف.

ويجب عليك إرسال تقرير بالحادثة أثناء جلسة صوتية مباشرة، إذ يحتفظ التطبيق دائما بتسجيل مؤقت لما يجري في الغرفة بشكل افتراضي، ويمكن استخدام هذه التسجيلات لتأكيد أي حوادث تم الإبلاغ عنها.