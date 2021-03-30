الإعلان رسميًا عن إغلاق متجر "بلاي ستيشن" لأجهزة PS3 وPS Vita وPSP

أكدت شركة ”سوني“ الشائعات الأخيرة حول وقف الوصول إلى متجرها PlayStation Store لأجهزة الألعاب القديمة PlayStation 3 وPlayStation Portable وPlayStation Vita، معلنة أنه سيتم إلغاؤها نهائيًا في موعدي، يوليو، وأغسطس 2021.

ووفقًا لـ“سوني“ في مدونتها، سيسري الإغلاق على جميع وحدات التحكم الثلاث في تواريخ مختلفة، ففي حالتي PS3 وPSP، سيكون في 2 يوليو 2021، بينما سيتم إغلاق PS Vita بعد ذلك بقليل، في 27 أغسطس.

ومن الأسئلة المنتظر أن يطرحها كثيرون: ماذا سيحدث للألعاب التي قاموا بشرائها؟ الخبر السار هو أنهم لن يتأثروا بهذا الإجراء، لذلك، فإن أي محتوى قمت بربطه بحسابك سيبقى ملكك لتنزيله مرة أخرى في أي وقت من قائمة التنزيلات بكل وحدة من وحدات التحكم السابقة.

وبحسب البيان، سيظل بإمكان كل من اشترى جميع مقاطع الفيديو أو المحتويات الرقمية الأخرى قبل هذه التواريخ، التنزيل من خلال سجل الحساب، دون مشاكل.

ومن التفاصيل المهمة الأخرى أن مشتركي حساب PS Plus سيكونون قادرين أيضًا على تنزيل أي لعبة قديمة، طالما كان اشتراكهم نشطًا.

ووفقًا للمنشور:“سيتمكن مالكو PS3 وPS Vita وPSP من تنزيل الألعاب التي قاموا بشرائها، مع دعم مشتريات الألعاب المتوافرة أيضًا لجهاز PS4″، في الوقت نفسه“لن تتأثر أيضًا الاشتراكات في خدمة ألعاب سوني السحابية ”PS Now.

ولن يكون ممكنًا شراء ألعاب ومقاطع فيديو جديدة ومحتوى داخل اللعبة من خلال متجر PlayStation Store باستخدام أي من PS3 وPS Vita وPSP.