لماذا لا يستخدم بوتين مواقع التواصل الاجتماعي؟

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق أقاربه وأصدقائه.

وأكد بيسكوف في مقابلة مع صحيفة ”أرغومينتي أي فاكتي“، اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة الروسية تعد له ملخصات عن أهم الموضوعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل.

وكشف بيسكوف أن الرئيس بوتين لا يريد أن يُنشئ حسابات خاصة له على منصات التواصل لأنه لا يحتاجها، ولكي لا يضيع وقته في إدارتها، مؤكدا رفض بوتين إدارتها من قبل سكرتيره الصحفي بيسكوف نفسه.

وقال بيسكوف: ”إن عدم استخدام بوتين لمواقع التواصل الاجتماعي يمنع تداول شيء نقلا عن حسابات مزيفة تحمل اسمه؛ لأن الجميع يعرف أنها ليست له“.