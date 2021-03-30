ترامب يدشن موقعا إلكترونيا للتواصل مع مؤيديه

دشن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقعا إلكترونيا رسميا ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وتعرض الصفحة الرئيسة لموقع (www.45office.com) صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل: زوجته ميلانيا، وأفراد في الجيش، وزعماء دوليين، والتقطت جميعها في بضع مناسبات خلال فترة رئاسته.

وتقول رسالة على الصفحة الرئيسة ”مكتب دونالد جيه. ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولا“.

ويضم قسم ”من نحن؟“ بالموقع موجزا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء خلالها على أعمال أشار إليها الرئيس السابق كثيرا بوصفها أعظم إنجازاته مثل: أمن الطاقة والحدود، وتعزيز حلف شمال الأطلسي، وتحالفات دولية أخرى، وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان جيسون ميلر، وهو متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية عام 2020، قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز هذا الشهر: إن ترامب سيدشن منصة تواصل اجتماعي خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وعلقت تويتر وفيسبوك ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/ كانون الثاني.