الأولى في العالم.. سامسونغ تدعم تلفزيونات "Neo QLED" بتقنية Wi-Fi 6E

تعتبر شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، أكبر علامة تجارية لأجهزة التلفزيون في العالم، وذلك منذ 15 عامًا متتالية، وما زالت تواصل تقديم ميزات جديدة ومبتكرة لأجهزة التلفزيون الخاصة بها.

ففي العام الماضي، أصبحت الشركة أول علامة تجارية في العالم، توفر اتصال Wi-Fi 6 بأجهزة التلفزيون الخاصة بها.

والآن، أصبحت تلفزيونات ”Neo QLED“ من شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة (QN900A و QN800A) أول أجهزة تلفزيون في العالم تحصل على شهادة Wi-Fi 6E، فبالإضافة إلى 2.4 غيغاهرتز و 5 غيغاهرتز، يستخدم Wi-Fi 6E النطاق 6 غيغاهرتز، لتحسين سرعات نقل البيانات.

ويوفر معيار Wi-Fi الجديد -أيضًا- بيانات ذات تداخل منخفض للغاية وزمن انتقال، مما يحسن تجربة المستخدم.

ومع توفر أجهزة تلفزيون 8K الآن من سامسونغ وغيرها من العلامات التجارية، ستلعب تقنية Wi-Fi 6E دورًا كبيرًا في تقديم مقاطع فيديو بدقة 8K بسلاسة، من خلال زيادة معدل نقل البيانات، كما ستجعل تقنية Wi-Fi الجديد -أيضًا- ألعاب الواقع الافتراضي اللاسلكية، وبث الألعاب بدقة 4K أكثر موثوقية.

من جانبه، قال يونغهون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئية في شركة سامسونغ للإلكترونيات: ”بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في صناعة التلفزيون، تفخر سامسونغ بحصولها على أول شهادة Wi-Fi 6E في العالم، على أجهزة التلفزيون لدينا“.

وأضاف تشوي: ”توفر الشهادة الجديدة لمالكي تلفزيون Neo QLED 8K وصولًا أفضل إلى الأشياء التي يحبون القيام بها، مع مجموعة متزايدة من التجارب والميزات“.