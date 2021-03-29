SmartBlock.. ميزة جديدة لدعم الخصوصية والأمان في متصفح "فايرفوكس"

طرحت شركة ”موزيلا“ مطورة المتصفح الشهير ”فايرفوكس“ ميزة جديدة باسم SmartBlock وهي عبارة عن آلية حظر تتبع ذكية جديدة في إصدار المتصفح Firefox 87، تتيح تصفح الويب بشكل خاص دون تعطيل مواقع الويب كالسابق.

يأتي ذلك بعد تسبب بعض المزايا بمشكلات في المتصفح، مثل ميزة ”حظر المحتوى“ المضمنة التي يمكن أن تتسبب في تعطل العديد من مواقع الويب.

وكانت ”موزيلا“ قد طرحت مؤخرا معيارا جديدا للحفاظ على الخصوصية في إصدار Firefox 86 عند استخدام وضع التصفح الخفي (Incognito Mode)، من خلال ميزة الحماية الكاملة لملفات تعريف الارتباط.

وتضمن التحديث الجديد من المتصفح ميزة SmartBlock لأجهزة سطح المكتب التي تحمل الرقم Firefox 87.

وتعمل الميزة على إصلاح المواقع التي تتعطل عند تصفحها في وضع التصفح الخفي أو عند تفعيل وضع الحماية الصارم (Strict Mode).

وكانت حماية التتبع في متصفح ”فايرفوكس“ تحظر تماما البرامج النصية والصور والمحتويات الأخرى التابعة لجهات خارجية، ومع ذلك تتطلب بعض مواقع الويب مكونات التتبع هذه من شركات التتبع عبر المواقع لتعمل بشكل جيد، وإلا ستواجه مشكلات عديدة.

ومع ميزة SmartBlock فإن هذه المشكلات ستختفي نظرا إلى أن الميزة الجديدة ستوفر احتياطيات محلية لنصوص التتبع الخارجية المحظورة، بحيث تتصرف هذه البرامج النصية الاحتياطية مثل النصوص الأصلية للتأكد من أن الموقع يعمل بشكل صحيح، ومن ثم يسمح ذلك للمواقع المعطلة التي تعتمد على البرامج النصية الأصلية بالتحميل مع وظائفها بشكل سليم.

وقالت ”موزيلا“: ”تُجمع وحدات ميزة SmartBlock الاحتياطية مع فايرفوكس، ولا تُحمل أي محتوى فعلي لجهة خارجية من أكواد التتبع على الإطلاق، لذلك لا توجد فرصة لهم لتتبعك بهذه الطريقة، وبالطبع، لا تُحمل البرامج الاحتياطية نفسها التي تحتوي على أي كود يدعم وظيفة التتبع“.

ويوفر التحديث الجديد أيضا تحسينات على ميزة Highlight All في (Find in Page)، حيث تُعرض العلامات بجانب شريط التمرير الذي يتوافق مع موقع التطابقات الموجودة في تلك الصفحة، بالإضافة إلى الدعم الكامل لقارئ الشاشة المضمن في نظام التشغيل ”ماك أو إس“ والمسمى (VoiceOver)، والعديد من التحسينات الطفيفة الأخرى لواجهة المستخدم، إلى جانب الأمان والتعديلات العامة.