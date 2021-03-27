علوم وتقنية

انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق كويتي...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 14:30 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 16:30 GMT

انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق كويتية يثير سخط و"شكوك" النشطاء

أثار انقطاع خدمات الإنترنت عن عدد من مناطق الكويت، وبطء الشبكة في مناطق أخرى؛ إثر انقطاع عدد من الكوابل الدولية الخاصة بربط الكويت مع منافذ الإنترنت الدولية،

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أثار انقطاع خدمات الإنترنت عن عدد من مناطق الكويت، وبطء الشبكة في مناطق أخرى؛ إثر انقطاع عدد من الكوابل الدولية الخاصة بربط الكويت مع منافذ الإنترنت الدولية، استياء شديدا بين مستخدمي الإنترنت، الذي مضى على انقطاعه عدة ساعات، في الوقت الذي تباشر فيه الجهات المختصة عمليات الإصلاح والصيانة.

ويعاني مستخدمو الإنترنت، منذ صباح اليوم السبت، من مشاكل في الاتصال بالشبكة، وتوقف الخدمة عن بعضهم؛ لانقطاع 3 كوابل رئيسة مزودة للإنترنت على طريق السالمي بالخطأ؛ نتيجة أعمال تطوير أحد مشاريع الطرق.

وقالت الهيئة العامة للاتصالات: ”إن الانقطاعات وقعت في عدة اتجاهات، وأدت إلى تعطل ما يقارب 60 % من خدمات الإنترنت في الكويت، وجارٍ العمل على الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح القطوعات من قبل الهيئة“.

وسخر عدد من النشطاء من بيان الهيئة بشأن سبب الانقطاع وعدم حماية كوابل الإنترنت بشكل جيد، في حين شكك آخرون برواية الهيئة، معتبرين أنها ”غير دقيقة ومن غير الممكن أن يكون انقطاع ثلاثة كوابل هو صدفة“.

وكان النائب محمد براك المطير من المشككين برواية هيئة الاتصالات، معتبرا ”أنه من غير الممكن أن يكون انقطاع الكوابل بثلاثة أماكن بنفس التوقيت صدفة“.

ووصف المحامي محمد مساعد الدوسري انقطاع خدمة الإنترنت بأنه أمر ”مريب“، يستدعي إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق؛ للتأكد من الأمر، وما إذا كانت هناك أيادٍ ”عابثة“ لقطع الإنترنت عن الشعب، وفق قوله.

وأشار المحامي الدوسري، إلى تزامن انقطاع الإنترنت مع احتجاز قوات الأمن لثلاثة شبان اعتصموا بساحة الإرادة؛ ”رفضا للفساد“، تم إخلاء سبيلهم لاحقا، متسائلا عن السبب بتزامن الحدثين.

واعتبر الناشط مشعل الرويسان أن انقطاع الإنترنت ”مؤامرة“، قائلا: ”مع إني ضد عقلية عملية المؤامرة، لكن والله هذي واضحة حيل ههههههه اللي أعرفه إن الكوابل تكون محمية بأنابيب مو ممددة هدد جذي ومعروفة ومعلومة أماكنها“.

وتحت وسم #افشل_انترنت_stc، انتقد سعود السلطاني سوء حماية الكوابل، معلقا: ”كيبل إنترنت دولي.. لعنبوا داركم حتى الجواخير الكيربي مرتبين أكثر منكم أنتم لو بدولة ثانية حسابكم يصير عسير لكن لكن القانون ما يتطبق إلا على الضعيف“.

وكذلك سخر الصحفي بشار الصايغ من سبب انقطاع الإنترنت: ”أخيرا تكلموا .. انقطاع كوابل الإنترنت الدولية بسبب أعمال تطوير الطرق ..عموما .. السبب يفشل“.

ويشكل ضعف خدمة الإنترنت مشكلة حقيقية، حيث أصبحت من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها، في جميع أنحاء العالم، خصوصا عقب أزمة ”كورونا“ التي فرضت إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات، واعتمدت على العمل والدراسة عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت.

ويعتمد الكويتيون على الإنترنت في أدق تفاصيلهم، حيث ينشطون بشكل كبير وفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت شبيهة بـ ”الديوانيات الكويتية الشهيرة“، التي يشاركون فيها مختلف قضاياهم واهتماماتهم وصورهم، وأصبح ساحة لمناقشة أبرز القضايا التي تهم الشعب الكويتي ككل.

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