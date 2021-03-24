فيسبوك يعمل على تقديم تجربة مماثلة لتطبيق "كلوب هاوس"

كشفت تقارير تقنية جديدة، أن ”فيسبوك“ يعمل على تقديم تجربة بث صوتي مباشر على غرار Clubhouse في المستقبل، بعد خطوات مماثلة من ”تويتر“ و“تليغرام“.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ في وقت سابق، أن فيسبوك يعمل على نسخته الخاصة من تطبيق الدردشة الصوتية لنظام iOS، وكشفت التقارير تفاصيل جديدة حول ما ستكون عليه تجربة الدردشة الصوتية في فيسبوك.

ويسمح الإصدار التجريبي الحالي الخاص بميزة الدردشة الصوتية للمستخدمين، باختيار نوع الغرفة التي يريدونها، ويتميز أحد الخيارات ببث صوتي خاص مع الأصدقاء.

ووفقا للمسرب الشهير أليساندرو بالوزي، الذي شارك لقطات للميزة المقبلة، تعمل غرف الصوت في فيسبوك بشكل مستقل عن تطبيق ”ماسنجر“، وتُظهر الصور خيار إنشاء غرفة صوت تحت عنوان ”ما الذي يدور في ذهنك“ على الصفحة الرئيسة لفيسبوك، في الشريط ذاته الذي يعرض قصص فيسبوك للأشخاص.

ومن المقرر أن يؤدي النقر على زر ”إنشاء غرفة“ إلى السماح للمستخدمين بتحديد إما ميزة الصوت الحي التي ستكون عامة مثل: تطبيق ”كلوب هاوس“ أو الصوت لإجراء مناقشات خاصة مع الأصدقاء والعائلة.

يُذكر أن منصة ”تيلغرام“ تعمل هي الأخرى على إضافة ميزة الغرف الصوتية لتطبيقها، كما أعلن موقع تويتر -أيضا- عن خدمة Spaces sound المقرر إطلاقها في أبريل المقبل، وتتيح Spaces لمستخدمي تويتر إجراء محادثات صوتية مباشرة مع أشخاص آخرين أو مجموعات من الأشخاص.

منصة ”كوالكوم“ للألعاب

من جهة أخرى، كشفت تقارير تقنية أن شركة ”كوالكوم“ الأمريكية طورت منصة ألعاب محمولة تعمل بنظام أندرويد وتشبه Nintendo Switch، تعمل برقاقات الشركة الخاصة.

وتبدو منصة الألعاب المحمولة وكأنها هاتف ذكي كبير متضمن متحكمات متصلة وتبريد نشط، وسيتم طرحه في الأسواق بسعر 300 دولار، بحسب المعلومات.

وتضم المنصة المثيرة للاهتمام متحكمات قابلة للفصل تشبه Joy-Con وفتحة بطاقة SD و أندرويد 12 و 5G وبطارية ضخمة بسعة 6000 ميلي أمبير.

وقالت التقارير إن الشاشة يمكن أن تكون بقياس 6.65 إنشات، وبدقة لا تقل عن 1080 بكسل علما ان شاشة Nintendo Switch تأتي بقياس 6.2 إنش وبدقة 720 بكسل.

وتريد كوالكوم أن يكون الجهاز متاح تجاريًا، ويحتمل أن يكون في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركات الهواتف المتحركة.