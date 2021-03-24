إرشادات داخلية مسربة من "فيسبوك": الدعوات لموت شخصيات عامة مسموحة

نشرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية ما سمّته بـ ”وثيقة إرشادات“ داخلية لشبكة ”فيسبوك“ والتي قالت إنها تسمح بدعوات إلى موت شخصيات عامة.

وأشارت إلى أن تعريف الشبكة للشخصيات العامة هو أنها تشمل الأشخاص الذين قد يكونون اكتسبوا الشهرة عبر وسيلة إعلام اجتماعية كبيرة أو التغطية المتواصلة بالصحف.

وقالت الصحيفة في تقرير أمس الثلاثاء ”وفقا لشريحة من إرشادات المشرف الداخلي التي تم تسريبها إلى الغارديان تسمح سياسة التنمر والمضايقات في فيسبوك صراحة باستهداف الشخصيات العامة بطرق محظورة على الموقع بما في ذلك دعوات لموتهم.“

وأشارت إلى أن الوثيقة تُعتبر أهدافا مسموحا بها لأنواع معينة من الإساءة بدعوى أنها تريد السماح بالمناقشة والتي تتضمن تعليقات انتقادية للأشخاص الذين يظهرون في الأخبار.

وأشارت إلى أن ذلك ”يأتي في الوقت الذي تواجه فيه شبكات التواصل الاجتماعي انتقادات متجددة بشأن سوء المعاملة على منصاتها، بما في ذلك ضد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ولاعبي كرة القدم المحترفين، ولا سيما النجوم السود مثل: ماركوس راشفورد“.

وذكرت الصحيفة أن ”فيسبوك“ أوضحت بشكل مفصل سياسة تمييزها بين الحماية للأفراد والشخصيات العامة في الإرشادات التفصيلية التي تشمل أكثر من 300 صفحة ويعود تاريخها إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقالت فيسبوك في الوثيقة ”بالنسبة للشخصيات العامة، نقوم بإزالة الهجمات الشديدة وكذلك بعض الهجمات التي يتم فيها وضع علامة مباشرة على الشخصية العامة في المنشور أو التعليق.. وبالنسبة للأفراد، فإن حمايتنا تشمل أكثر من ذلك؛ إذ إننا نزيل المحتوى الذي يُقصد منه الإهانة بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بنشاط جنسي لشخص ما ”.

وأضافت ”وبالمثل، لا يمكن تعريض الشخصيات العامة لمحتوى يمدح أو يحتفل أو يسخر من موتهم أو إصابتهم البدنية الخطيرة“.

وأوضحت الصحيفة أن تعريف ”فيسبوك“ للشخصيات العامة واسع إذ إنه يشمل جميع السياسيين، بغض النظر عن المنصب الحكومي، وما إذا كان تم انتخابهم أو كانوا مترشحين لمنصب، وأن الشهرة عبر الإنترنت تكفي للتأهل بشرط أن يكون لدى المستخدم أكثر من 100000 معجب أو متابع على أحد حساباته.