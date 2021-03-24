في ظل الهجمات المتصاعدة.. كيف ترفع مستوى أمن أجهزتك الذكية؟‎

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة عمليات الاختراقات والقرصنة للحسابات الإلكترونية التابعة لشركات عملاقة في أمريكا وأوروبا وغيرها، وهو ما استدعى تحذيرات واسعة بشأن مستويات الأمان.

وطالب خبراء أمن سيبراني بضرورة إتمام عملية تأمين الأجهزة والبيانات عبر الإنترنت بشكل كامل ومحكم، فالعملية لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد، لكنها ناجعة إلى حد كبير في حماية أمنك.

ويحدث الاختراق نتيجة سلوكك أثناء تصفح الويب واستخدام التطبيقات، فأشياء مثل الضغط على الروابط المشبوهة، وتثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة هي من أبرز السلوكيات التي يجب عليك تجنبها.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز النصائح التقنية التي يمكنها توفير الأجواء الآمنة لك خلال تصفح الإنترنت.

تثبيت تطبيق مكافحة الفيروسات والتأكد من تحديثه بانتظام

تأتي أهمية تطبيق مكافحة الفيروسات في جهازك من أنه سيكون الدرع الأول للحفاظ على أمانك الرقمي، حيث يقوم بحمايتك من البرمجيات الضارة التي تحاول التسلل إلى جهازك، مثل برمجيات الفدية أو أحصنة طروادة وغيرها من البرمجيات الضارة الأخرى.

معرفة كل شيء عن تطبيقات الأمان التي تقوم بتثبيتها

تقوم العديد من تطبيقات الأمان بتفعيل الميزات والإعدادات للحفاظ على أمان جهازك وحماية بياناتك ومعلوماتك بشكل افتراضي، لكن هذا ليس كافيا، بدلا من ذلك يجب عليك فحص جميع الخيارات والميزات الموجودة في التطبيق للحصول على أقصى فائدة لحماية جهازك.

استخدم كلمات مرور فريدة لكل حساب

تتمثل إحدى أسهل الطرق التي يقوم بها مجرمو الإنترنت بسرقة بياناتك أو انتحال هويتك عبر الإنترنت من خلال الحصول على مجموعة من بيانات تسجيل الدخول للمستخدمين وكلمات المرور من مصدر واحد، مثل اختراق موقع أو تطبيق ما والحصول على بيانات مستخدميه، ثم محاولة استخدام البيانات وكلمات المرور نفسها في خدمات أخرى.

استخدم عناوين بريد إلكتروني مختلفة

تساعد هذه الخطوة في اكتساب رسائل التصيد الاحتيالي بسرعة، حيث إذا وصلت إلى المستخدم رسالة بريد إلكتروني تدعي أنها من البنك الذي يتعامل معه في العنوان الذي يستخدمه للتسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي فيمكنه التأكد من أن هذه الرسالة مزيفة.

استخدم رموز المرور

قم بتفعيل ميزة القفل باستخدام رمز المرور (PIN) في أي تطبيق أو جهاز متى ما كان ذلك متاحا، حتى لو كان اختياريا، والأمر الجيد هو أن جميع الهواتف الذكية تقدم خيار قفل الهاتف نفسه أو التطبيقات برمز مرور من اختيارك، وذلك حتى لا يتمكن أي شخص من تصفح تطبيقاتك عند الحصول على هاتفك.