لمستخدمي أندرويد.. 5 بدائل تعوض "كلوب هاوس"

اقتصرت الشركة المطورة لتطبيق ”كلوب هاوس“ الشهير على هواتف ”أبل“ العاملة بنظام ”أي أو إس“، ورغم أنه لا يزال في مرحلة تجريبية ولم يُطلق رسميا بعد، إلا أنه حقق نجاحا لافتا.

ويعتبر ”كلوب هاوس“ تطبيق تواصل اجتماعي قائما على الصوت فقط، فهو عكس تطبيقات التواصل الاجتماعي إذ لا يعتمد على كتابة النصوص أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

ويعتبر ”كلوب هاوس“ تطبيقا للدردشة الصوتية فقط، يتيح لك الانضمام إلى غرف للاستماع إلى المحادثات الصوتية المباشرة وإبداء رأيك -أيضا- إذا أردت؛ ما يجعله يبدو وكأنه بودكاست تفاعلي أو مكالمة صوتية جماعية.

ويتطلب التطبيق للاشتراك فيه دعوة خاصة ممن سبق واشتركوا؛ لأنه لا يزال في مرحلة تجريبية، ما يعني أنه ليس جاهزا تماما، وأعلن مؤسسو التطبيق خلال شهر يناير الماضي أن إصدار التطبيق لمستخدمي نظام أندرويد جار العمل عليه وسيطلق قريبا دون الإشارة إلى موعد محدد.

وتخشى إدارة التطبيق من تعطل الخوادم في حال تم إطلاق نسخة ”أندرويد“؛ نظرا لأن حاملي هواتف ”أندرويد“ أكثر بكثير من أصحاب ”آيفون“ وهو ما يشكل ضغطا هائلا على النسخة المرتقبة منه، لكن يمكن لأصحاب ”أندرويد“ الحصول على بدائل ”كلوب هاوس“، وهي كالآتي:

مساحات تويتر

لم يعد ”تويتر“ مخصصا للتغريدات فقط، إذ يقوم موقع المدونات الصغيرة باختبار خدمة جديدة يطلق عليها اسم Twitter Spaces تعتبر منافسا مباشرا لتطبيق ”كلوب هاوس“، حيث تعمل بالطريقة نفسها تتيح للمستخدمين إنشاء غرف دردشة صوتية؛ ما يسمح لهم بدعوة الآخرين والتحدث حول موضوع ما.

قنوات تيليغرام

إذا كنت تستخدم تطبيق تيليغرام للتراسل الفوري في هاتفك؛ يمكنك الحصول على تجربة شبيهة بالتي يوفرها تطبيق كلوب هاوس، وذلك من خلال ميزة المحادثات الصوتية في مجموعات وقنوات تيليغرام.

تطبيق ديسكورد

يتيح لك تطبيق (Discord) إنشاء قنوات صوتية مشابهة للغرف لمناقشة أي موضوع تريده، ويمكنك إنشاء قناة صوتية عامة أو خاصة، لكن ضع في اعتبارك أن القنوات الصوتية العامة ستكون قابلة للبحث ويمكن للمستخدمين العثور عليها إذا تم تمييز خادم Discord بالدردشة الصوتية.

تطبيق Riffr

يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع صوتية قصيرة تُسمى (riffs) تتراوح مدتها من خمس ثوانٍ إلى 3 دقائق، ما عليك سوى فتح التطبيق وتصفح صفحتك الرئيسة للعثور على الموضوع الذي يعجبك، والبدء في الاستماع إلى المدونات الصوتية الصغيرة. كما يمكنك إنشاء شبكة من خلال متابعة الأشخاص الذين تحبهم.

تطبيق Spoon

يعتبر تطبيق (Spoon) هو البديل الأقرب لتطبيق (Clubhouse) لأنه يوفر منصة عامة قابلة للبحث يمكن لأي شخص الدخول إليها والاستماع إلى الدردشات الصوتية المباشرة، ويمكنك بدء البث الصوتي المباشر الخاص بك، أو بدء غرفة الموسيقى، أو بدء جلسة بودكاست تقليدية مع أصدقائك.