7 محاذير عليك تجنبها عند البحث عبر "غوغل"‎

إذا أردنا البحث عن أي شيء ”معلومة أو موقع أو أفلام وغيرها“ فإننا نتجه مباشرة لمحرك البحث الشهير ”غوغل“، ولكي تضمن تصفحا آمنا ومفيدا، عليك الحذر من هذه الأشياء السبعة عند البدء في عملية البحث.

أرقام خدمة العملاء

يجب على الأشخاص الحذر عند تصفح ”غوغل“ للبحث عن أرقام خدمة العملاء، فهناك الكثير من عمليات الاحتيال الشائعة التي تستخدم أرقاما وهمية لخدمة العملاء للإيقاع بالمستخدمين والاستيلاء على أموالهم من خلال وضع أرقام على مواقع الويب لإقناع المستخدمين أنها أرقام أصلية.

الخدمات البنكية والحكومية

على المستخدمين التحقق بشكل كافٍ من روابط البحث عن الخدمات البنكية والحكومية عبر الإنترنت، وذلك عبر إدخال عنوان الرابط التابع لخدماتهم بشكل مباشر، ولا يفضل البحث عنه عبر روابط محرك البحث ”غوغل“؛ لأن الكثير من المتصيدين يستخدمون مواقع مزيفة لسرقة البيانات الشخصية وتفاصيل الدخول على الحسابات.

تنزيل التطبيقات وبرامج التشغيل

إذا أردت البحث عن تطبيق أو برنامج عليك الذهاب لمتاجر التطبيقات المتعارف عليها مثل: ”بلاي ستور“، ومن الأفضل عدم تنزيل البرنامج أو التطبيق من خلال محرك البحث ”غوغل“؛ لأن عملية التنزيل حينذاك قد تكون مرتبطة بالعديد من الروابط والتطبيقات الضارة.

الأعراض المرضية والأدوية

لا يعد محرك البحث ”غوغل“ المكان الصحيح للبحث عن ماهية الأعراض المرَضية أو معلومات متعلقة بالأدوية، ولا يمكن الاعتماد على ”غوغل“ بشكل كلي في الحصول على نصائح طبية سليمة، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب فهو المرجع السليم والصحيح.

الحميات الغذائية

إذا أردت الحصول على حمية غذائية لفقدان الوزن الزائد أو تغيير نظامك الغذائي بشكل عام، فمحرك ”غوغل“ ليس المكان المناسب لفعل ذلك، إذ عليك الذهاب للطبيب المختص من أجل الحصول على معلومات عن الأنظمة الغذائية أو الحميات المناسبة لطبيعة جسمك.

النصائح المالية

لا يوجد خطة أو استثمار متفق عليه يجعل الجميع أثرياء، لذا، لا تستخدم ”غوغل“ للحصول على نصائح ومشورات متعلقة بمجال الاستثمار والأموال؛ لأنها في أغلب الأحوال ليست مفيدة ولا تؤدي لأي نتائج حقيقية.

العروض والقسائم التجارية

لا تحاول مطلقا الحصول على قسائم شرائية أو عروض تجارية عبر محرك البحث ”غوغل“؛ لأنها إحدى وسائل الاحتيال على المستخدمين وسرقة بياناتهم المصرفية عبر الإنترنت، وذلك عبر إغرائهم بالقسائم والعروض للضغط على مواقع الويب الضارة.