هجوم إلكتروني على أكبر شركة حماية رقمية في إيران

أبلغت شركة ”أبر آروان“، وهي أكبر شركة لحماية المواقع الإيرانية من الهجمات الإلكترونية، اليوم السبت، عن تعرضها لهجوم إلكتروني على منشآتها، أدى إلى إحداث خلل في شركة ”آسيا تك“ إحدى أهم الشركات المزودة لخدمة الانترنت في عموم إيران.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام إيرانية أن ”الهجوم الإلكتروني على أجزاء من البنية التحتية لشركة أبر آروان أدى إلى توقف عدد كبير من المواقع الإيرانية الشهيرة في اليوم الأخير من العام الإيراني“.

فيما ذكرت الشركة الإيرانية لحماية المواقع الإلكترونية أن المتسللين لم يتمكنوا من الوصول إلى معلومات عملائها.

وكتب بويا بير حسين لو، الرئيس التنفيذي للشركة على موقع تويتر: ”تظهر التحقيقات حتى الآن أن الهجمات كانت تهدف إلى تدمير المعلومات وحذفها، لكن لم تحدث تسريبات للمعلومات“، مضيفًا أنه ”من أجل منع إتلاف بيانات العملاء، تم قطع الوصول إلى مركز البيانات هذا مؤقتًا“.

وأثار إغلاق شركة ”أبر آروان“ ردود فعل من عدد من أصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت في إيران.

و“أبر آروان“ هي شركة تقوم بإعداد البنية التحتية الوطنية للإنترنت، وتقدم خدمة مجانية لنحو 300 شركة إيرانية، كما أنها توفر أمن المعلومات والخوادم، إضافة إلى تخزين البيانات، ولديها قرابة 50 ألف عميل في عام 2020.

ویحمي نظام الأمان لـ“arvancloud“ بأحدث التقنیات مواقع الويب والمحتوى عبر الإنترنت من جمیع أنواع الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك هجمات القرصنة.

وتعرضت الشركة الإيرانية ”أبر آروان“ في الأشهر الأخيرة لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لدورها في توقيع عقد بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر الإسراع في تنفيذ مشاريع وطنية تعنى بالإنترنت المحلي.

وحسب العديد من الخبراء في مجال التكنولوجيا، فإن وجود هذه الشركة يعني مشاركتها في استكمال تشكيل شبكة المعلومات الوطنية، التي يعني نجاحها قطع الإنترنت الخارجي عن الإيرانيين.