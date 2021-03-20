"تويتر" يختبر ميزة "التراجع عن التغريد"

كشف تقرير جديد لموقع ”سي نت“ التقني عن قيام منصة التغريدات العالمية ”تويتر“ باختبار ميزة ”التراجع عن التغريد“ مقابل اشتراك محتمل، لكن من غير المعروف متى ستصبح متاحة بشكل واسع.

ويأتي الإعلان عن الميزة الجديدة المطلوبة بقوة، في وقت يطالب فيه الملايين من مستخدمي ”تويتر“ بتضمين زر تحرير لتصحيح الأخطاء الإملائية في تغريداتهم.

ورغم تأكيد ”تويتر“ رسميًا للموقع، أن الميزة قيد العمل، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الميزة التي تشبه خاصية التراجع عن الإرسال في ”جي ميل“ ستقتصر فقط على العملاء الذين يدفعون الأموال، بحسب التقرير.

ومن المحتمل أن تكون هذه الميزة في المراحل الأولى من الاختبار، ولم تتوصل الشركة إلى قرار ملموس بشأن خطة النشر حتى الآن، فيما قد يقوم ”تويتر“ بتحسين واجهة المستخدم بشكل أكبر لإضافة المزيد من القيمة للميزة الجديدة.

في السياق، كانت الباحثة التقنية البارزة ”جين مانشون وونغ“، قد رصدت الميزة أيضًا عبر بحثها الدؤوب في الموقع، بعد العثور على صفحة اشتراك مرتبطة حاليًا بميزة ”التراجع عن التغريدات“.