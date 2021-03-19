فيسبوك يكشف عن تطبيق "إنستغرام" للأطفال تحت 13 عامًا

أعلن موقع فيسبوك عن خططه لإنشاء تطبيق إنستغرام مصمم بشكل أساس للأطفال، بعد أيام فقط من تعهد إنستغرام ببذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال.

ومن المقرر أن يكون التطبيق متاحًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ومع ذلك، يجب أن يكون سن مستخدمي إنستغرام الحاليين 13 عامًا على الأقل للتسجيل في التطبيق، رغم أنه لا يوجد ما يمنع الأطفال من التسجيل عن طريق وضع أعمار مزيفة.

ويشرف على المشروع، رئيس إنستغرام آدم موسري، ونائبته بافني ديوانجي، التي ساعدت في الإشراف على تطبيق YouTube Kids.

وتتطلع تطبيقات الوسائط الاجتماعية إلى بناء قاعدة من المستخدمين الصغار الذين سيصبحون جمهورًا مخصصًا للإعلانات في السنوات المقبلة.

وأعلن إنستغرام الثلاثاء الماضي أنه يهدف للاستمرار في جعل التطبيق أكثر أمانًا بالنسبة لأصغر الأعضاء في المجتمع، ثم حدد التطبيق عدة خطوات يتم اتخاذها لجعل التطبيق أكثر أمانًا.

وتتضمن بعض هذه المبادئ إرشادات جديدة لمعرفة العمر الحقيقي للأشخاص على التطبيق، ويمنع البالغين والمراهقين من إرسال رسائل مباشرة، كما يجعل من الصعب على البالغين متابعة الأطفال، ويشجع التطبيق أيضًا المراهقين في الحفاظ على خصوصية حساباتهم.

وكان يوتيوب قد أطلق تطبيقًا للأطفال يسمى YouTube Kids عام 2016، إلا أنه واجه مشكلات تتعلق بالإعلانات المستهدفة ومقاطع الفيديو العنيفة.