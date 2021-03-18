فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز‎

قالت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، إنها طورت سوار معصم سيُزود بخصائص للتحكم في نظارتها للواقع المعزز، المتوقع طرحها في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت الشركة في منشور أن مرتدي السوار سيكون بمقدورهم التفاعل مع العالم الافتراضي بأصابع اليد.

وسيتيح السوار أيضًا رصد إشارات عصبية تفسر إيماءات وحركات معقدة من اليد.

ويمثل الإعلان تطورا من فيسبوك في سباق محتدم بين عمالقة شركات التكنولوجيا، خاصة أبل وأمازون وجوجل.

وكانت فيسبوك قد قالت في السابق إن النظارات الذكية ستحتاج للاعتماد على أجهزة مثل الهواتف في المستقبل المنظور؛ بسبب قيود، منها عمر البطاريات والحرارة الناجمة عن عملية المعالجة.