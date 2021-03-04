"نتفليكس" تنافس "تيك توك" بخاصية جديدة

كشفت شركة ”نتفليكس“ النقاب عن ميزة جديدة من شأنها وضع خدمة البث في منافسة مباشرة مع تطبيق ”تيك توك“ وخاصية ”ريلز“ في ”إنستغرام“.

وتسمى الميزة الجديدة ”فاست لافز“ (Fast Laughs)، وهي تتيح للمشتركين مشاهدة مقاطع صغيرة مضحكة، وهي متوفرة حاليا فقط على نظام iOS في بعض البلدان.

ووفقا لموقع ”تيك تشيرش“، تعمل الميزة على تشغيل مقاطع قصيرة متنوعة من مسلسلات وأفلام كوميدية مثل ”بيغ ماوث“، ونجوم الكوميديا العالميين مثل جيري ساينفيلد وآلي وونغ، مباشرة داخل تطبيق ”نتفليكس“.

وتعمل هذه الخاصية على الترويج لعروض ”نتفليكس“، حيث يمكن للمستخدم حفظ العروض التي تعجبه مقاطعها المضحكة للمشاهدة لاحقا.

ويبدو أن شركة ”نتفليكس“ تحاول الاستفادة من قاعدة ”تيك توك“ المتزايدة من المستخدمين، بتقليد فكرة مقاطع الفيديو القصيرة، مع إضافة لمستها الخاصة.

وبالإضافة إلى الترفيه عن المستخدمين، سوف تساعد هذه الميزة في الترويج للمحتوى الموجود بالفعل على النظام الأساسي، حيث استثمرت الشركة بكثافة في المحتوى الكوميدي، وعقدت صفقات متعددة مع كوميديين مثل آدم ساندلر وكيفن هارت.

وقال باتريك فليمنج مدير قسم ابتكار المنتجات في ”نتفليكس“: ”نسعى دائما لتطوير طرق جديدة للترفيه وتسهيل اكتشاف مقاطع الفيديو على المستخدمين“.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو عبر تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي، مثل ”واتساب“ و“إنستغرام“ و“سناب شات“ و“تويتر“.