"واتساب" يضيف مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيق سطح المكتب

أضاف تطبيق ”واتساب“ مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيق سطح المكتب لنظامَيْ التشغيل ”ويندوز“ و ”ماك“.

وكان ”واتساب“ أضاف الميزة فقط على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها في أواخر العام الماضي، ثم بدأ في اختبارها عن طريق طرحها للاختيار بالنسبة لمستخدمي سطح المكتب.

والآن بعد أن أصبحت الميزة متاحة رسميا على تطبيق سطح المكتب، يمكن للجميع استخدامها والتحدث إلى جهات الاتصال الخاصة بهم على الشاشات الكبرى.

ومن خلال عرض مكالمات الفيديو على شاشة أكبر، سيتمكن المستخدمون من رؤية العائلة والأصدقاء بشكل أكثر وضوحا، كما يمكن القيام بأشياء أخرى في منتصف المحادثات دون الحاجة إلى استخدام اليدين لحمل الهاتف.

ومن المقرر أن تعمل مكالمات واتساب الصوتية والمرئية لسطح المكتب في الاتجاهين الرأسي والأفقي وتظهر كنوافذ مستقلة يمكن للمستخدمين تغيير حجمها وضبطها لتظهر فوق التطبيقات الأخرى.

وفي الوقت الحالي، لا يتوافر سوى المكالمات المشفرة من طرف إلى طرف في محاولة للتأكد من أنها ستعمل بشكل مثالي على سطح المكتب.

وكان ”واتساب“ أصدر بيانا، قال فيه إنه شهد زيادات كبيرة خلال العام الماضي في عدد الأشخاص الذين يتصلون ببعضهم على التطبيق من أجل إجراء محادثات طويلة.

وأضاف أن ذلك لم يكن مفاجئا، إذ إن الأشخاص يستخدمون خدمات مكالمات الفيديو والصوت أكثر منذ انتشار الوباء للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة في خضم عمليات الإغلاق والحجر الصحي.

وتابع البيان: ”مع استمرار وجود الكثير من الأشخاص بعيدا عن أحبائهم وأصدقائهم والتكيف مع طرق العمل الجديدة، نريد أن تكون المحادثات على ”واتساب“ أقرب ما تكون إلى شخصيتك قدر الإمكان، بغض النظر عن مكانك في العالم“.