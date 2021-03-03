"سوني" تعلن توقف متجر "بلاي ستيشن" عن بيع الأفلام والبرامج التلفزيونية

أعلنت شركة سوني عن إيقاف عمليات شراء وتأجير الأفلام والبرامج المتلفزة عبر متجر ”PlayStation“ في 31 أغسطس.

وتشعر الشركة اليابانية أن النمو الهائل في الاشتراك وخدمات البث المدعومة بالإعلانات قد قلل من الحاجة إلى خيار الشراء والتأجير داخليا.

ويتعين عليك اللجوء إلى خدمات الجهات الخارجية إذا كنت ترغب في شراء مقاطع فيديو أو استئجارها عبر ”PlayStation“ في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت سوني: إن ”أي أفلام وبرامج متلفزة قمت بشرائها عبر متجر PlayStation تظل متاحة من خلال أجهزة PS4 وPS5 والأجهزة المحمولة بعد انتهاء يوم 31 أغسطس، ونتطلع إلى زيادة تعزيز تجربة الترفيه عبر PlayStation“.

وليس من المؤكد إلى أي مدى كان أداء استئجار البرامج المتلفزة والأفلام عبر متجر ”PlayStation“ جيدا، لكن ليس هناك شك في أن هذه العروض فقدت الكثير من أهميتها منذ إطلاقها في عام 2008.

وتهيمن خدمات البث، مثل: ”نيتفليكس“ و“Prime Video“، الآن على مشهد الفيديو عبر الإنترنت، ويمكن لأولئك الذين يرغبون في شراء أو استئجار المحتوى استخدام خيارات الجهات الخارجية، مثل تطبيق ”Apple TV“.