"فيسبوك" تدفع 650 مليون دولار لتسوية قضية "انتهاك الخصوصية"

وافق قاضٍ فيدرالي أمريكي على تسوية بقيمة 650 مليون دولار لدعوى انتهاك الخصوصية ضد شركة فيسبوك.

وبحسب صحيفة ”الغارديان “ البريطانية، جاء ذلك، بعد رفع دعوى جماعية في ولاية إلينوي سنة 2015؛ تتعلق بتقنية التعرف على ملامح وجه مستخدمي المنصة دون إذن منهم.

ووافق قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس دوناتو، اليوم السبت، على التسوية، بناء على دعوى جماعية ضد فيسبوك، بانتهاك قانون الخصوصية في ولاية إلينوي من خلال عدم الحصول على الموافقة قبل استخدام تقنية التعرف على الوجه.

ويسمح قانون خصوصية المعلومات الحيوية في الولاية للمستهلكين بمقاضاة الشركات التي لم تحصل على إذن قبل جمع هكذا بيانات.

وستشمل هذه التعويضات، ما يقرب 1.6 مليون مستخدم لفيسبوك ممن أقاموا تلك الدعوى، وتعتبر هذه القضية، من أكبر دعاوى انتهاك الخصوصية التي شهدتها أمريكا، وأوضح القاضي، أن كل شخص سيحصل على مبلغ 345 دولارا على الأقل.

من جانبه، قال جاي إيدلسون، محامي شيكاغو الذي رفع الدعوى، لصحيفة ”شيكاغو تريبيون“، إن الشيكات يمكن أن تكون بالبريد في غضون شهرين ما لم يتم استئناف الحكم.

بدورها قالت منصة التواصل الاجتماعى ”فيسبوك“ في بيان لها ”يسعدنا التوصل إلى تلك التسوية، حتى نتمكن من تجاوز هذه المسألة، وهو ما يصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا“.

واتهمت الدعوة ”فيسبوك“ بـ“انتهاك“ قانون خصوصية ولاية إلينوي، من خلال عدم الحصول على الموافقة قبل استخدام تقنية التعرف على الوجه لمسح الصور التي يقوم بتحميلها المستخدمون، لإنشاء الوجوه وتخزينها بشكل رقمي.