"تويتر" يتخذ إجراءات جديدة ضد الحسابات المسيئة للمستخدمين

كشفت شركة ”تويتر“ عن أداة جديدة من شأنها أن تكشف تلقائيا عن الحسابات المسيئة للمستخدمين وحظرها.

وبالرغم من أن الشركة لم تقدم المزيد من التفاصيل حول هذه الميزة، إلا أن بعض التقارير التقنية نشرت لقطات تكشف عن ميزة ”وضع الأمان“، والتي ستمكن المستخدمين من حظر الحسابات التي تظهر في قواعد ”تويتر“ تلقائيا وكتم صوت الحسابات التي قد تستخدم الإهانات أو الشتائم أو اللغة الفظة أو خطابات الكراهية.

فضلا عن ذلك، ستحد الميزة من قدرة الشخص على التغريد للمستخدم المتضرر لمدة 7 أيام مع عرض ردوده لعدد أقل من الأشخاص.

ولم تذكر الشركة متى سيتم طرح الميزة للمستخدمين، إلا أنها لفتت إلى أنها سترسل إشعارا لإخبارهم ببدء تفعيل الأداة.

وبالرغم من محاولة ”تويتر“ اتخاذ بعض الإجراءات للأمان، إلا أنها لم تقدم الأفضل لمراقبة المنصة الشهيرة، مما أدى إلى زيادة المضايقات ضد بعض الأفراد.

وتعقدت الأمور عندما تساءل عضو الكونجرس جاك دورسي في عام 2018 عن سبب قضاء ”تويتر“ لأكثر من 5 ساعات لإزالة تغريدة مسيئة تستهدف الصحفية ميغان ماكين.

ومنذ ذلك الحين، استعانت ”تويتر“ ببعض الأدوات التي تكشف عن التغريدات المسيئة قبل أن يبلغ المستخدمون عنها.