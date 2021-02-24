علوم وتقنية

"تويتر" تطلق خاصية تحث المستخدمين ع...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

"تويتر" تطلق خاصية تحث المستخدمين على مراجعة تعليقاتهم قبل النشر

أطلقت شركة "تويتر" خاصية جديدة تحث المستخدمين على مراجعة تعليقاتهم التي قد تكون مسيئة قبل نشرها. وأعلنت تويتر التي تعد واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في

+A -A
المصدر: أبانوب سامي – إرم نيوز

أطلقت شركة ”تويتر“ خاصية جديدة تحث المستخدمين على مراجعة تعليقاتهم التي قد تكون مسيئة قبل نشرها.

وأعلنت تويتر التي تعد واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، أن الخاصية الجديدة ستعمل على حث المستخدم على مراجعة تعليقه أو منشوره، وأخذ السياق في الاعتبار عند رصد ذكائها الاصطناعي لكلمات مسيئة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لا تزال هذه الميزة قيد التجربة على نظام  iOS، وسيتلقى المشاركون في الاختبار إشعارًا يسمح لهم بـ ”مراجعة“ أو ”حذف“ أو ”إرسال“ التغريدة.

2021-02-39672476-9291447-image-m-5_1614097265321

يذكر أن ”تويتر“ أجرت اختبارات على ميزة مماثلة العام الماضي، في محاولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لاكتشاف الكلمات المسيئة في التغريدات.

حيث أطلقت الشركة الميزة التجريبية في أيار مايو 2020، على نظام iOS في محاولة لحث المستخدمين على التروي والتفكير قبل نشر تغريدة يحتمل أن تكون مسيئة.

2021-02-39672494-9291447-image-a-1_1614096858504

وقالت الشركة في بيانها: ”عندما يزداد الجدال احتداما، قد تقول أشياء لا تعنيها، ولنساعدك على إعادة التفكير في الرد، نعمل على تجربة ميزة محدودة على نظام iOS يحثك على مراجعة ردك قبل نشره إذا كنت تستخدم كلمات قد تكون مسيئة“.

2021-02-39680216-9291447-image-a-6_1614109332100

ومع ذلك، اختفت الميزة بهدوء وعادت إلى الظهور بعد بضعة أشهر في آب أغسطس 2020 على إصدارات تويتر على أندرويد وiOS والويب، ولكن تم إلغاؤها مرة أخرى من المنصة، إلا الشركة أوضحت أنها قررت المحاولة للمرة الثالثة.

وقال بيان الشركة يوم الثلاثاء: ”لقد أعدنا إطلاق ميزة تجريبية على iOS، تطلب منك مراجعة رد قد يكون مسيئا أو مهينا، هل تعتقد أنك تلقيت إشعارا عن طريق الخطأ؟ شارك ملاحظاتك معنا حتى نتمكن من تحسين الميزة“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play