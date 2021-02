"إبيك غيمز" تدفع أموالا افتراضية بتسوية "صندوق الغنائم" في لعبة "فورتنايت"‎

أعلنت شركة ”إبيك غيمز“ المطوّرة للعبة ”فورتنايت“ عن أنها تدفع ما يعادل 8 دولارات تقريبًا من أموالها الافتراضية لبعض اللاعبين، من أجل تسوية دعوى قضائية بشأن ما يُسمى بـ“صناديق الغنائم“ العشوائية.

وقالت الشركة، إنها ستسقط تلقائيًا 1000 ”في-باكس“ (دولارات افتراضية) في حسابات اللاعبين الذين اشتروا ”لوت لاما“، وهي مجسّم على غرار دمية بينياتا، تحتوي على عناصر مرتبطة باللعبة، دون معرفة ما بداخلها حتى شرائها.

وأضافت: ”إبيك غيمز“ في منشور على مدونتها: أنه ”فيما استمتع بعضكم بشراء صندوق +لوت لاما+ وفوجئ بمحتواها، خاب أمل آخرين. لذلك، قررنا وبهدف تقديم تجربة أفضل للاعبين، أن نحدد تفاصيل عمليات الشراء داخل اللعبة“.

وكانت ”صناديق الغنائم“ الغامضة التي تتطلب من اللاعبين المجازفة بخصوص المحتويات، مثيرة للجدل، وشبهها البعض بالمقامرة، كما أوقعت صانعي ألعاب الفيديو في مشكلات قانونية.

وغردت الشركة على تويتر: ”نحن نضع 1000 في- باكس بحسابات جميع اللاعبين في العالم الذين اشتروا صناديق لوت لاما، قبل أن نتوقف عن تقديمها“.

We’re dropping 1000 V-Bucks into the accounts of all players globally who bought a random item Loot Llama in STW before we stopped offering them. No action needed, if you purchased this item you should see the V-Bucks in your account over the next few days https://t.co/l4VR5MTZl9

— Fortnite (@FortniteGame) February 22, 2021