"واتساب" تكشف مصير الحسابات التي لن تتبع شروط الخصوصية الجديدة

كشفت شركة ”واتساب”، اليوم السبت، مصير الحسابات التي لن تتبع شروط الخصوصية الجديدة، في مايو/ أيار المقبل.

وأوضحت شركة ”واتساب“ في بيان، عما سيحدث إذا لم يوافق المستخدمون على الشروط والأحكام الجديدة، في شهر مايو.

وقال البيان: ”إذا رفضت الشروط الجديدة بعد 15 مايو، فستظل قادرا على تلقي المكالمات والإشعارات لبضعة أسابيع، ولكن لن تتمكن من قراءة الرسائل أو إرسالها من خلال التطبيق“.

وأثار تطبيق ”واتساب“ رد فعل عنيفا، في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ بعد إعلانه عن إجبار مستخدميه على الموافقة على شروط وأحكام جديدة لسياسة الخصوصية.

وتسببت هذه الصيغة في انتقادات وجدل كبير؛ حيث اعتقد المستخدمون أن ”فيسبوك“ سيطلع على محادثاتهم، وبالطبع خرجت الشركة ببيان توضح وتنفي هذا الأمر.

وعقب ذلك، قامت الشركة المملوكة لـ“فيسبوك“ بتأجيل هذه التغييرات إلى 15 مايو القادم، بعد أن كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ، في 8 فبراير/ شباط الجاري.

وبالرغم من أنه ليس من الواضح بعد ما الذي سيحدث بعد ذلك، إلا أن هناك حديثا عن قيام ”واتساب“ بحذف الحسابات غير النشطة بعد 120 يوما، وقد يتم اعتبار من لم يتبع هذه الإعدادات، بمثابة ذلك وحذف حساباتهم.