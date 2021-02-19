تتضمن المزيد من الأمان.. مايكروسوفت تصدر تحديثا لنظام التشغيل "Windows 10" (صورة)

حددت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية الميزات الجديدة التي سيتضمنها التحديث الجديد لنظام التشغيل ”Windows 10″، الذي يعرف اختصارا بـ“21H1“.

ويتركز التحديث الجديد على تحسين الأمان والوصول عن بُعد والجودة، والقدرة على إعداد كاميرا ويب خارجية ككاميرا افتراضية لمصادقة ميزة ”Windows Hello“ بالوجه.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند استخدام جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كاميرا ويب مدمجة بنظام ”Windows Hello“، ويتم تثبيتها على شاشة سطح المكتب وتسجيل الدخول باستخدام الوجه بواسطة كاميرا خارجية.

وسيتم أيضا تحديث برنامج ”Windows Defender“ وتسريع أدائه، وإصلاح مشكلة التأخير عند فتح مستند ”Microsoft Defender Application Guard Office“، وسيتم كذلك تحديث ميزة ”Windows Management Instrumentation“، لدعم المزيد من سيناريوهات العمل عن بُعد.

وليس من الواضح موعد إطلاق التحديث بالضبط، لكن بعض التقارير التقنية أشارت إلى أنه سيتم تثبيته في ربيع العام الجاري، في حين تحدثت أخرى أنه من المرجح إطلاق تحديث أكبر بميزات جديدة أواخر عام 2021.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن استبدال الإصدار القديم من متصفح ”Microsoft edge“ بمتصفح ”Edge Chromium“، في الـ13 من شهر نيسان/أبريل المُقبل.