"واتساب" يمضي في تحديث سياسة الخصوصية رغم الانتقادات‎

قال تطبيق ”واتساب“ التابع لشركة ”فيسبوك“ يوم الخميس، إنه سيمضي قدما في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية، لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته ”على مهل“ وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية.

وكان تطبيق التراسل قد أبلغ المستخدمين في يناير/ كانون الثاني، أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع ”فيسبوك“ والشركات التابعة لها.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها ”سيغنال“ و“تليغرام“، مما جعل ”واتساب“ يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو/ أيار ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.

وقال ”واتساب“ في أحدث تدوينة إنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.

وأضاف: ”أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها“.