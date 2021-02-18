أمريكا تكشف عن تضرر 100 شركة في اختراق SolarWinds الأخير

كشفت الحكومة الأمريكية أن 100 شركة تضررت من اختراق SolarWinds السيبراني الأخير، بحسب إحصائية محدثة عن عدد الشركات والوكالات الفيدرالية التي تعتقد أنها تأثرت بالاختراق.

وقال مسؤول الأمن السيبراني في البيت الأبيض: إن من المرجح أن يستغرق تحقيق الحكومة الأمريكية في اختراق SolarWinds عدة أشهر على الأقل.

وقالت آن نويبرغر نائبة مستشار الأمن القومي، في إيجاز صحفي: إن 9 وكالات فيدرالية على الأقل استهدفت على وجه التحديد من عملية القرصنة، كما تعرضت ما لا يقل عن 100 شركة تابعة للقطاع الخاص للاختراق، لكنها رفضت تسمية منظمات معينة.

وأوضحت أن المتسللين شنوا هجومهم من داخل الولايات المتحدة، بالرغم من أن الاختراق كان من المحتمل أن يكون روسيًا.

وتمثل الأرقام الأحدث التي تم الكشف عنها أقل من 250 شركة ووكالة فيدرالية تم الإبلاغ عنها سابقًا بأنها مصابة، وذلك بالرغم من تحذير نويبرغر من أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وأنه قد يتم العثور على اختراقات إضافية.

وأعطت هذه الثغرة الأمنية المتسللين فرصة لشن هجمات مخصصة للغاية تهدف إلى اختراق أهداف محددة محل اهتمام.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 18000 من عملاء SolarWinds قد تلقوا التعليمات البرمجية الخبيثة، وذلك بالرغم من أن المتسللين لم يحاولوا الحصول على وصول إضافي إليهم جميعًا.

وظهر الاختراق في الأصل في أواخر العام الماضي، عندما ظهر أن المتسللين اخترقوا برنامج المراقبة والإدارة الخاص بشركة SolarWinds، الذي تستخدمه العديد من الوكالات الحكومية والشركات.

وأفادت التقارير أن الشركات، بما في ذلك إنتل وإنفيديا وسيسكو و Belkin و VMWare، قد شاهدت أجهزة حاسب مصابة عبر شبكاتها، بالإضافة إلى تأثر وزارات الزراعة والتجارة والطاقة والأمن الداخلي والعدل والخزانة بالاختراق.