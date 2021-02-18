"رسائل صوتية".. تويتر يختبر ميزة جديدة مهمة

بعد أن أحدث تطبيق كلوب هاوس ضجة بإقبال المشاهير والسياسيين البارزين عليه بسبب خاصية الدردشة الصوتية، بدأت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى تدرس إضافة الخاصية إلى تطبيقاتها، والآن يبدو أن شركة ”تويتر“ قد بدأت في اختبار خاصية تمكن المستخدمين من تسجيل وإرسال الرسائل الصوتية.

ووفقًا لشركة ”تويتر“، بدأ طرح هذه الميزة بالفعل لبعض المستخدمين في: الهند، والبرازيل، واليابان.

وبحسب موقع ”زيدا ديفيلوبرز“، تمكن الميزة الجديدة مستخدمي نظامي الأندرويد وIOS من تسجيل مقطع صوتي داخل المحادثات الخاصة من خلال النقر على زر ”الصوت“ الجديد بجوار حقل النص.

ومثل واتساب، سيؤدي الضغط على زر الصوت إلى استبدال حقل النص بشريط جديد للإشارة إلى أن التطبيق يقوم بتسجيل الصوت.

وحددت ”تويتر“ المدة الأقصى لكل رسالة صوتية بـ 140 ثانية فقط، وسيظهر شريط التسجيل مقدار الوقت المتبقي لانتهاء التسجيل.

وبعد الانتهاء من التسجيل، يضغط المستخدم على زر الإيقاف بجوار الشريط لإيقاف التسجيل، ليظهر بعد ذلك زر ”تشغيل الصوت“، والذي يُمكّن المستخدم من الاستماع للرسالة الصوتية قبل إرسالها، وحذفها إذا لم تعجبه من خلال زر ”إلغاء“.

ومن المقرر أن تطرح الشركة هذه الميزة على مراحل، بحيث تصل إلى المزيد من المستخدمين خلال الأيام المقبلة، ونظرًا لأن الميزة تعمل على تطبيق الهاتف فقط حتى الآن، لن يتمكن مستخدمو منصة الويب من تسجيل أو الاستماع للرسائل الصوتية.