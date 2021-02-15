علوم وتقنية

اختراق محرك البحث الروسي الشهير yan...
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اختراق محرك البحث الروسي الشهير yandex وتسريب بيانات آلاف العملاء

كشف محرك البحث الروسي، مزود خدمة البريد الإلكتروني ورحلات النقل التشاركي "ياندكس"، عن حدوث اختراق للبيانات وتسريب بيانات آلاف العملاء. وذكرت الشركة أنه تم

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المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

كشف محرك البحث الروسي، مزود خدمة البريد الإلكتروني ورحلات النقل التشاركي ”ياندكس“، عن حدوث اختراق للبيانات وتسريب بيانات آلاف العملاء.

وذكرت الشركة أنه تم اختراق 4887 حساب بريد إلكتروني فيما اتهمت موظفا بتوفير وصول غير مصرح به إلى بريد المستخدمين لتحقيق مكاسب شخصية.
وقالت الشركة في بيان إن الموظف كان واحدا من ثلاثة مسؤولي نظام يتمتعون بحقوق الوصول اللازمة لتقديم الدعم الفني للخدمة.
وأوضحت أن الخرق الأمني تم تحديده أثناء تدقيق روتيني لأنظمتها من فريقها الأمني، ولا يوجد دليل على أن تفاصيل الدفع الخاصة بالمستخدم قد تم اختراقها أثناء الحادث، وأبلغت مالكي البريد المتضررين بتغيير كلمات المرور.
وقالت ياندكس: ”نجري تحقيقا داخليا شاملا في الحادث، كما نجري تغييرات على إجراءات الوصول الإداري، ويساعد هذا في تقليل احتمالية قيام الأفراد بالمساس بأمان بيانات المستخدم في المستقبل“.

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اختراق محرك البحث الروسي الشهير yan...
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الجيش يعاود الانتشار في بورما وسط مخاوف من حملة قمع واسعة

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المصدر: أ ف ب

انتشرت قوات عسكرية الأحد في بورما وسط انقطاع شبه تام للإنترنت، ما يثير مخاوف من حملة قمع واسعة ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب.

وشهدت كل مناطق بورما الأحد ”انقطاعات للإنترنت“، وفق ما أعلنته منظمة ”نتبلوكس“ التي تُعنى بمراقبة تدفق الإنترنت.

وخرجت تظاهرات الاثنين في رانغون، كبرى مدن بورما، بعد قطع الإنترنت خلال الليل ونشر الجيش في الشوارع.

وتجمع مئات الطلاب في شمال المدينة بعد أسبوعين على تولي الجيش السلطة إثر انقلاب عسكري أنهى ما يقارب العقد من الحكم المدني في البلاد.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن الاضطرابات الكبرى في الشبكة ”بدأت نحو الساعة 01,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ)“، مشيرة إلى أن الإنترنت يعمل بـ“14 بالمئة من مستواه العادي“، في وقت نُشرت فيه قوات عسكرية في البلاد، ما يثير مخاوف من حملة قمع وشيكة ضد الحركة الاحتجاجية الرافضة للانقلاب.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما الأحد إن قادة المجلس العسكري ”سيحاسَبون“ على أعمال العنف في البلاد.

وكتب توم أندروز على تويتر ”يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي“، مضيفا ”على الجنرالات الانتباه، ستحاسَبون“.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات البورمية بـ“ضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية“. كما طلب من الجيش أن يأذن ”بشكل عاجل“ للدبلوماسية السويسرية كريستين شرانر بورغنر بالمجيء إلى البلاد ”لتقييم الوضع في شكل مباشر“، بحسب ما قال المتحدث باسم غوتيريش.

ورُصدت دبابات في أحياء رانغون، كبرى مدن البلاد، حيث فرضت السلطات حظر تجول اعتبارا من الساعة 20,00.

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