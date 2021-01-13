"تيليغرام" يسخر من "واتساب" بفرقة "رقصة الموت" (فيديو)

دخلت الشركة المالكة لتطبيق ”تيليغرام“ على خط الأزمة التي وجدت شركة ”فيسبوك“ نفسها في داخلها بعد الإعلان عن تغييرات في شروط الخدمة ومعايير الخصوصية والأمان في تطبيق ”واتساب“ للتراسل الفوري.

ونشرت شركة ”تيليغرام“ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو يظهر فيه الفرقة الأفريقية الشهيرة التي تؤدي ”رقصة الموت“ الأشهر في العالم، والتي تحمل نعشا مرسوما عليها طلب الموافقة على سياسات ”واتساب“ الجديدة.

وحاولت شركة ”تيليغرام“ التهكم والسخرية من ”فيسبوك“ وتطبيقها ”واتساب“ الذي بات الملايين حول العالم يهجرونه بسبب خوفهم على أمنهم المعلوماتي وخشية اختراق حساباتهم ونشر بياناتهم ومحادثاتهم الخاصة، وتسجيلاتهم الصوتية والمرئية.

يشار إلى أن ”واتساب“ كان أصدر توضيحا رسميا بخصوص تغيير سياسة الخصوصية لديه التي أثارت ضجة منذ الإعلان عنها دفعت الكثيرين من مستخدمي شبكة التراسل إلى إيجاد تطبيقات بديلة.