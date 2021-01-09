"أبل" تهدد بحذف تطبيق ساعد أنصار ترامب على اقتحام الكونغرس

منحت شركة ”أبل“ الأمريكية خدمة التواصل الاجتماعي ”بارلير“، 24 ساعة لإزالة محتوى اعتبرته مثيرا للجدل أو مواجهة الحظر الدائم من متجر التطبيقات الخاصة بها.

وقالت ”أبل“ في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ“بارلير“ إنها تلقت شكاوى من استخدام التطبيق من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لتخطيط وتنسيق التسلل إلى مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

واعتبرت أبل ذلك انتهاكا للمحتوى والإرشادات التي يجب أن يتبعها المستخدمون، وأضافت: ”تلقينا اتهامات باستخدام التطبيق لتخطيط وتنسيق الأنشطة غير القانونية في واشنطن في 6 يناير 2021 التي أدت إلى خسائر في الأرواح وإصابات عديدة وتدمير للممتلكات“.



من جانبه، قال جون ماتزي، الرئيس التنفيذي لشركة ”بارلير“ إن التطبيق ”لن يستسلم للشركات ذات الدوافع السياسية وأولئك الذين يكرهون حرية التعبير“.

ومنذ إطلاق التطبيق في عام 2018، يقول إنه بديل عن شبكات التواصل الاجتماعي السائدة، بقواعده الأكثر مرونة، والتي اجتذبت أولئك الذين تم حظرهم من ”تويتر“ و“فيسبوك“.

يشار إلى أن ”بارلير“ هي خدمة شبكات اجتماعية أمريكية تم إطلاقها في آب/أغسطس 2018 كبديل عن تويتر، وتستخدم بشكل أساسي من قبل أشخاص مرتبطين بدونالد ترامب والتيارات اليمينية.