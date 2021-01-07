سامسونغ تكشف عن أجهزة تحكم عن بعد تعمل بالطاقة الشمسية

تسعى شركة سامسونغ الكورية لتحقيق نواياها في التحول إلى منتجات صديقة للبيئة، حيث تحاول التخلص من الحاجة إلى بطاريات AAA القابلة للإزالة.

وقررت الشركة تضمين وحدات التحكم عن بُعد الجديدة لأجهزة التلفزيون الذكية القادمة هذا العام، ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن وتتضمن لوحة شمسية لإعادة شحن البطارية.

وكشفت سامسونغ أنه يمكن شحن البطارية في كل من الإضاءة الخارجية والداخلية، وهي مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.

وقالت الشركة الكورية: إن جهاز التحكم عن بعد يمكن أن يساعد في توفير 99 مليون بطارية AAA على مدار سبع سنوات.

كما وتقدم سامسونغ جيلاً جديدًا من أجهزة التلفاز الذكية لعام 2021، بالإضافة إلى سلسلة Neo QLED، حيث تم الإعلان بالفعل عن طرازين جديدين من أجهزة التلفزيون الذكية الجديدة QLED يحملان اسم QN900A و QN90A مع معالج الصور Neo Quantum الذي تم تحسينه خصيصًا لهذه السلسلة.

وأعلنت الشركة أن كل تلفزيون ذكي يتم بيعه في عام 2021 سيكون مصحوبًا بجهاز تحكم عن بعد يعمل بالطاقة الشمسية يمكن إعادة شحنه عبر USB وعن طريق الإضاءة الداخلية أو الخارجية.

وتشترك سامسونغ في مؤتمر CES 2021 الذي من المقرر انعقاده عبر الإنترنت في الفترة من 11 إلى 14 يناير ومن المتوقع أن تكشف عن العديد من المنتجات والأجهزة الجديدة خلاله.