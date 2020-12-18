"نتفليكس" تقدم ميزة جديدة.. التشغيل بوضع الصوت فقط

بدأ عملاق البث عبر الإنترنت (نتفليكس) في اختبار وضع الصوت فقط لتطبيق ”أندرويد“ الخاص به، يسمح للمستخدمين بمشاهدة المحتوى المفضل لديهم في الخلفية والاستماع إلى الصوت.

وفي محاولة لجذب مشتركين جدد، بدأ ”نتفليكس“ بتقديم عدد قليل من عروضه وأفلامه الأصلية مجانا، تتوفر الآن بميزة تشغيل الصوت في الخلفية.

ورصدت مواقع تقنية تحديثا جديدا أطلقه عملاق الترفيه الأمريكي، يتيح استخدام الوضع الصوتي بشكل كامل في الخلفية.

ووفقا لتقارير موقعي ”XDA-Developers“ و“Android Police“، بدأت المنصة في طرح وضع الصوت عند مشاهدة مقطع فيديو، سيتمكن المستخدمون من رؤية زر يسمح بإلغاء تنشيط الفيديو، والاكتفاء بالصوت فقط.

وفي نهاية شهر أكتوبر، اكتشف فنيو ”XDA-Developers“ أن ”نتفليكس“ كانت تجهز وضع ”صوت فقط“ لمحتواها، وأظهرت بضعة أسطر من التعليمات البرمجية أن التطبيق سيسمح بإيقاف تشغيل الفيديو للسماح بعمل الصوت فقط، ويبدو أن هذه الوظيفة بدأت بالفعل بالتوفر في تطبيق ”أندوريد“، كما اكتشفت ”Android Police“.

والفكرة بسيطة حيث يستطيع المستخدم داخل المشغل نفسه وحتى من الإعدادات تعطيل الفيديو، فبدلا من مشاهدة الصورة سيستمع فقط إلى صوت المسلسل أو الفيلم أو الوثائقي على شاشة سوداء.

ويتيح ذلك تقليل استهلاك بيانات الهاتف المحمول، نظرا لأن تنزيل الصوت لا يستهلك نفس حجم استهلاك تنزيل الفيديو في الوقت الفعلي.

وتأتي أهمية ميزة الصوت في الخلفية عندما لا يستطيع المشاهد التحديق في الشاشة، كما تتيح الميزة الاستماع إلى عروض ”نتفليكس“ وكأنك تستمع إلى برامج ”البودكاست“، مما يسمح للمستخدم بممارسة مهام أخرى، قد تتطلب اهتمامه الكامل.

كما يعمل إيقاف الفيديو والاستماع إلى الصوت فقط، على حفظ البيانات والحفاظ على عمر البطارية.