"يوتيوب" يضيف خاصية جديدة لمكافحة أخبار كورونا الكاذبة

أطلق موقع يوتيوب خاصية جديدة للتحقق من صحة معلومات الفيديوهات، في محاولة للمساعدة في الحد من المعلومات الخاطئة حول وباء كورونا وغيره من المواضيع الحساسة.

وستظهر الأشرطة الجانبية الجديدة أو "اللوحات" بجوار عمليات البحث عن مقاطع الفيديو على يوتيوب حول الموضوعات التي تم فحصها من قِبل مدققي الحقائق، لتعرض المقاطع ذات الصلة بالموضوع الذي بحث عنه المستخدم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم إطلاق لوحات المعلومات، كما تسميها الشركة، في البرازيل والهند بالفعل، وهي تتركز على موضوعات محددة مثل عقار "أيبوبروفين" ووباء "كوفيد-19".

ومن المقرر إطلاق الخاصية الآن في الولايات المتحدة، إذ قال مدير الإنتاج في يوتيوب "نيل موهان": "أردنا أن نوضح الحقائق عندما يبحث المستخدمون على يوتيوب عن مزاعم معينة، وخاصةً حول موضوعات سريعة التغير مثل كوفيد-19، وسيتم تطبيق خاصية التحقق من الحقائق على نطاق أوسع الآن بعد إطلاقها في الولايات المتحدة."

وتتعاون شركة يوتيوب مع عدة أطراف بما في ذلك FactCheck.org وThe Washington Post Fact Checkers وPolitiFact وغيرها، للتحقق من صحة المحتوى المنشور، من خلال تحليل الذكاء الاصطناعي لأسئلة البحث والمحتوى المعروض.

وتتعرض مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، لضغوط لمكافحة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالوباء الناجم عن الفيروس التاجي الجديد، من العلاجات الكاذبة إلى نظريات المؤامرة، ونتيجة لهذه الضغوط، أنشأ يوتيوب أيضًا قسمًا لعرض مقاطع فيديو موثوقة حول فيروس كورونا على صفحته الرئيسية الشهر الماضي.